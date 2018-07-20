ESER’li öğrenciler artık sertifikalı aşçı

Eyüpsultan ilçesi ve çevre ilçelerde bulunan zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin el becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi’nde (ESER) geleceğin aşçıları yetiştiriliyor.

Eyüpsultan ilçesi ve çevre ilçelerde bulunan zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin el becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi’nde (ESER) geleceğin aşçıları yetiştiriliyor.

Eyüpsultan ilçesi ve çevre ilçelerde bulunan zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin el becerilerini geliştirmeyi ve sosyal hayata adapte olmalarını amaçlayan Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi’nde (ESER) eğitim sürecini başarı ile tamamlayan 9 öğrenci, aşçılık ve servis komisi eğitim sertifikalarını almaya hak kazandı. Sertifikalarını Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın elinden alan gençlerin mutluluğu gözlerinden okundu. Öğrenciler sertifikalarını alırken hem duygusal anlar yaşadı hem de Başkan Remzi Aydın’a sevgilerini gösterdiler. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar sayesinde öğrenciler engelli çalıştırmak isteyen kafeler, kurumsal iş yerleri ve restoranlearda istihdam edilebilecekler.

ESER’li öğrenciler, sertifika heyecanının yanında bir de yabancı öğrenci arkadaşlarını ağırlamanın mutluluğunu yaşadı. AİESEC Derneğinin eğitim programı kapsamında 12 farklı ülkeden ESER’e gelen 19 öğrenci de yöresel kıyafetleri ile sertifika programına katıldı. Türklere özgü yemeklerden oluşan sofrada yabancı öğrenciler önce Başkan Remzi Aydın ile birlikte yemek yaptı. Mantı kapatmaktan yaprak sarmaya kadar birçok farklı yemeğin yapılışını gören misafir öğrenciler bu etkinlikten oldukça mutlu oldu. Yemekleri yaparken Başkan Aydın ile de sohbet etme fırsatı yakalayan yabancı öğrenciler, hem kendi kültürlerini Başkan Aydın’a tanıttı hem de ESER hakkındaki düşüncelerini paylaştı. ESER’i ömürleri boyunca unutmayacaklarını ve ESER’deki eğitimlerden çok etkilendiklerini söyleyen yabancı öğrenciler, bu hizmetinden dolayı Başkan Aydın’a teşekkürlerini sundu.

Sertifika töreninin ardından fotoğraf çekimi ile devam eden programın sonunda yapılan yemekler hep birlikte yenildi.