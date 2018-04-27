Eski Bakan Işın Çelebi: 'Ekonomik güç merkezi Doğu Asya'ya kayıyor'

Eyüpsultan’da “Dünyanın Şu Haline Bak” kitabının ayrıntılarını anlatan Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Doç. Dr. Işın Çelebi, “Kitabı yazmadan önce 30 ülkeyi inceledim ve 15 ülkeyi gezme fırsatım oldu. Dünyadaki ekonomik...

Eyüpsultan’da “Dünyanın Şu Haline Bak” kitabının ayrıntılarını anlatan Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Doç. Dr. Işın Çelebi, “Kitabı yazmadan önce 30 ülkeyi inceledim ve 15 ülkeyi gezme fırsatım oldu. Dünyadaki ekonomik güç merkezinin Doğu Asya’ya kaydığını görüyoruz" dedi.

Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Doç. Dr. Işın Çelebi,15 ülkeyi gezerek kaleme aldığı “Dünyanın Şu Haline Bak”kitabının ayrıntılarını Eyüpsultanlılar ile paylaştı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa vatandaşların yanı sıra Alibeyköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Konuşmasına dünyada dijitalleşmenin pozitif etkileri olduğu kadar negatif etkilerinin de olduğunu söyleyerek başlayan Doç. Dr Çelebi, “Dünyada silah ticareti son 10 yılda 1 trilyon dolardan yaklaşık 1,8 trilyon dolara yükseldi. Silah satmaya bu kadar meraklı olunmasaydı

acaba dünyada açlık ve yoksulluk olur muydu?” ifadelerini kullandı.

"Ekonomik güç merkezi Doğu Asya’ya kayıyor"

Çelebi, “Dünyanın Şu Haline Bak” isimli kitabını 3 yılda yazdığını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kitabı yazmadan önce 30 ülkeyi inceledim ve 15 ülkeyi gezme fırsatım oldu. Dünyadaki ekonomik güç merkezinin Doğu Asya’ya kaydığını görüyoruz. Dijitalleşme çok önemli. Dijitalleşmenin pozitif yanı olduğu kadar negatif yanları da var. Dijitalleşme, silah endüstrisinin gelişmesine de neden oluyor. Dünyada silah ticareti son 10 yılda 1 trilyon dolardan yaklaşık 1,8 trilyon dolara yükseldi. Bölgesel savaşlar, silah endüstrisinin dijitalleşmesini beraberinde getiriyor.”

"ABD’deki füzelerin tanesi 3 milyon dolar"

Amerika’daki füzelerin bir tanesinin 3 milyon dolar değerinde olduğunu kaydeden Çelebi, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bin tane füze 3 milyar dolar ediyor. Bu parayla kaç tane okul yapılır, kaç tane öğrenci okutulur, kaç tane hastane yapılır. Silah satmaya bu kadar meraklı olunmasaydı acaba dünyada açlık ve yoksulluk olur muydu? Böyle bir dünyada yaşıyoruz.”

Çelebi, konuşmanın sonunda öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Çelebi bir öğrenciden gelen “Kitabı yazmak neden bu kadar uzun sürdü” sorusuna “Datalar çok fazlaydı ve onları elemek gerekiyordu. Rakamlara ulaşmak kolay değil ve dünya çok hızla değişiyor. Trump’ın gelişi Amerika’nın içe kapanmasına neden oldu. İçe kapanmayla Avrupa Birliği ülkelerindeki radikal unsurların ağırlığı arttı. İçe kapanmayı ve ABD’deki seçim sonuçlarını görmeden da kitabı bitirmek istemedim” cevabını verdi.

Kitaplarını kazanç elde etmek için değil bilgi üretmek için yazdığını belirten Çelebi, bir nevi öğretmenlik yaptığını söyledi.

Turgut Özal’ın rüya takımındaydı

Programın sonunda konuşma yapan Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer, Doç. Dr. Işın Çelebi’nin Turgut Özal döneminin rüya takımında yer aldığını ve çok saygın bir kişilik olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Ben çocukken Işın Çelebi bakandı ve ilk defa kendisine bu kadar yakın olma fırsatı buldum. Işın Bey, Turgut Özal döneminin rüya takımında yer almış saygın bir kişiliktir. Değerli birikimlerini bizlerle paylaştığı için hem Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın adına hem de Eyüpsultanlılar adına çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmanın sonunda Başkan Yardımcısı Turan Koçer, Doç. Dr. Çelebi’ye katılımlarından dolayı çiçek takdim etti. Çelebi daha sonra Alibeyköy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kütüphanelerine konulmak üzere kitap hediye etti.

Işın Çelebi kimdir?

15 Ekim 1950 tarihinde doğan Işın Çelebi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliğini bitirdikten sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans derecesi aldı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Ekonomi doktorasını yapan Çelebi, Ekonomi Doktoru ve Makro iktisat alanında Doçent unvanını aldı.

1989-1991ve 1997-1998 yıllarında iki kez Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüten Çelebi, Adnan Polat döneminde Galatasaray Spor Kulübü 2’nci başkanlığı görevini yürütmüştür.