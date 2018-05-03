Yeditepe Bienali kapsamında açılışı yapılan nakış, ebru ve ahşap lazer yakma tekniği ile yapılmış toplam 297 eserin yer aldığı Esma-ül Hüsna sergisi sanatseverlerle buluştu.

Yeditepe Bienali kapsamında açılışı yapılan nakış, ebru ve ahşap lazer yakma tekniği ile yapılmış toplam 297 eserin yer aldığı Esma-ül Hüsna sergisi sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Yeditepe Bienali” Türkiye’nin ve Dünyanın İlk Klasik Sanatlar Bianeli olarak sanatseverlerle buluşuyor. Bienale katılan 600’ün üzerinde sanatçının 3 bine yakın eserinin yer aldığı sanat eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulmaya devam ediyor.

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’nün Nakış, Ebru ve Ahşap Lazer Yakma Tekniği ile yapılmış toplam 297 eserin yer aldığı Esma-ül Hüsna sergisi Fatih Belediyesi hizmet binasının avlusunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet İbrahim Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, gelecekte var olabilmek için kültürel değerlere sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Başkan Hasan Suver, "Fatih 3 medeniyetin başkenti. Özellikle bizim medeniyetimizin başkenti. Ecdadımız bu yarımadaya çok büyük değer vermiştir. Her santimini nakış nakış işlemiştir. Bizim bir medeniyet davamız varsa gelecekte milletimizin kendisi olarak devam etmesini sağlamak gibi bir idealiniz varsa bu sanat eserlerine dört koldan sarılmalıyız. Geçmişten gelen bu büyük zenginliğe bugün bienalimizin yaptığı gibi bir halka olmalıyız. Bunu yapamazsak inanın gelecekte var olma iddiamız gibi bir şey olamaz" dedi.

Açılışın ardından Başkan Hasan Suver, sergiyi gezerek eserler hakkında sanatçılardan bilgi aldı.