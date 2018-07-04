Eyüpsultan’a yeni yaşam merkezleri geliyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçede her mahallenin sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespit edilerek bu ihtiyaçları karşılayacak projelerin tek tek hayata geçirildiği belirtti.Eyüpsultan Belediyesi’nin, İstanbul Büyükşehir...

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçede her mahallenin sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespit edilerek bu ihtiyaçları karşılayacak projelerin tek tek hayata geçirildiği belirtti.

Eyüpsultan Belediyesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirdiği yatırımlar, ilçenin gelişimine ve dönüşümüne önemli katkılar sağlıyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında Yeşilpınar Merkez Camii ve Külliye projesi tamamlandı. Cami, hem ibadethane olarak, hem de sosyal ve sportif tesislerle çok amaçlı bir yaşam merkezi olarak hizmet verecek.

Çırçır’da 10 bin 381 metrekare alanda, öğrencilerimizin tüm sosyal ve sportif ihtiyaçlarını karşılayacak dev öğrenci yurdu ve kapalı spor salonu inşa ediliyor.

Çırçır Mahallesi Kültür Kompleksi Projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında inşa edilecek Çırçır Kültür Kompleksi, 16 bin 100 metrekarelik bir alan üstüne kurulacak.

Proje, mahalle sakinlerinin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanırken otoparkı, sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği alanlar, gençlik merkezi, bilgi evi, kültür merkezi, çocuk bahçesi gibi birçok farklı alanda hizmet verecek.

Kamuya yönelik hizmetler sunan yapılar da komplekste yerini alacak.