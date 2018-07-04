İSTANBUL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:52

Eyüpsultan’a yeni yaşam merkezleri geliyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçede her mahallenin sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespit edilerek bu ihtiyaçları karşılayacak projelerin tek tek hayata geçirildiği belirtti.Eyüpsultan Belediyesi’nin, İstanbul Büyükşehir...

Eyüpsultan'a yeni yaşam merkezleri geliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçede her mahallenin sorunlarının ve ihtiyaçlarının tespit edilerek bu ihtiyaçları karşılayacak projelerin tek tek hayata geçirildiği belirtti.

Eyüpsultan Belediyesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirdiği yatırımlar, ilçenin gelişimine ve dönüşümüne önemli katkılar sağlıyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında Yeşilpınar Merkez Camii ve Külliye projesi tamamlandı. Cami, hem ibadethane olarak, hem de sosyal ve sportif tesislerle çok amaçlı bir yaşam merkezi olarak hizmet verecek.

Çırçır’da 10 bin 381 metrekare alanda, öğrencilerimizin tüm sosyal ve sportif ihtiyaçlarını karşılayacak dev öğrenci yurdu ve kapalı spor salonu inşa ediliyor.

Çırçır Mahallesi Kültür Kompleksi Projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında inşa edilecek Çırçır Kültür Kompleksi, 16 bin 100 metrekarelik bir alan üstüne kurulacak.

Proje, mahalle sakinlerinin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanırken otoparkı, sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği alanlar, gençlik merkezi, bilgi evi, kültür merkezi, çocuk bahçesi gibi birçok farklı alanda hizmet verecek.

Kamuya yönelik hizmetler sunan yapılar da komplekste yerini alacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku