Eyüpsultan’da 7 işletmeye “Hijyende Mükemmellik” sertifikası

Eyüpsultan Belediyesi ile Eczacıbaşı Profesyonel’in, ilçedeki işletmelerde hijyeni mükemmel seviyeye çıkarmak amacıyla ortaklaşa başlattığı “Hijyende Mükemmellik” projesi devam ediyor. Proje kapsamında sürdürülen çalışmalar sonucu gerekli düzeyde hijyen sağlayan 7 işletmeye Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından sertifikaları verildi.

Proje ile ilgili Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve Eczacıbaşı Profesyonel Genel Müdürü Melike Koçoğlu geçtiğimiz yıl bir protokol imzalamış ve ilçede bulunan işletmelerin hijyen durumları denetlenmişti. Proje kapsamında sürdürülen çalışmalar sonucu gerekli düzeyde hijyen sağlayan 7 işletmeye, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen bir programda Başkan Remzi Aydın tarafından sertifikaları verildi. Törene, sanatçı Mustafa Keser de katıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, sertifika takdim toplantısında yaptığı konuşmada, ilçedeki işletmelerin hijyen kuralları içinde üretim yapmasının çok önemli olduğunu ve bu konuda düzenli denetimler yaptıklarını belirtti. İşletmeleri daha ileri bir aşamaya taşımak için Eczacıbaşı Profesyonel ile iş birliğine gittiklerini aktaran Aydın, sertifika almaya hak kazanan işletmeleri tebrik ederek, diğer işletmelere de örnek olmaları temennisinde bulundu.

Tüketicilerin ilk koşulu temizlik

Eczacıbaşı Profesyonel Genel Müdürü Melike Koçoğlu da işletmelere fayda sağlamak ve kullanıcı memnuniyetini artırmak adına bir yıl önce "Hijyende Mükemmellik" projesini geliştirdiklerini aktardı. Tüketicilerin işletme seçimindeki ilk tercihinin temizlik olduğuna işaret eden Koçoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz araştırma sonucuna göre tüketicilerin yüzde 68’inin restoran seçerken ilk baktıkları kriter ’temizlik’ oluyor. Eczacıbaşı Profesyonel olarak işletmelerin hijyen seviyelerini üst standartlarda tutarak tüketicilerin de memnuniyetlerini artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Projeyle tüketicilerin hijyen güvenliği sağlanırken, işletmelere tasarruflu ve etkili hijyen yöntemlerinin aktarıldığını belirten Koçoğlu, yeni işletmelerde eğitim ve denetimlerine devam edeceklerini belirtti.

Hijyene teşvik etmek amacıyla proje kapsamında sertifika verilen işletmeler şu şekilde: Bereket Döner, Köfteci Ramiz, Simit Sarayı, Mihmandar Lokantası, Ablanın Yeri, Küçük Vardar Dondurma ve Ensari Konağı.