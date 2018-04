Eyüpsultan’da asfalt çalışmaları artarak devam ediyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "200’den fazla cadde ve sokağımızı Büyükşehir Belediyemizle beraber asfaltladık. Sadece Eyüpsultan Belediyemiz 100 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi" dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın sosyal medya üzerinden gelen soruların cevaplandırdığı programda, asfalt çalışmaları gündeme geldi. 2017 yılında yapılan çalışmalarla rekor kırdıklarını söyleyen Başkan Remzi Aydın, “2017 yılı bizim için çok bereketli oldu. Özellikle altyapı, asfalt ve kaldırım konusunda çok ciddi anlamda eksikliklerimiz vardı. Onları çok ciddi ölçüde kapattık. 250 bin ton civarında asfalt kullanarak ki bu çok büyük bir rakamdır, 200’den fazla cadde ve sokağımızı Büyükşehir Belediyemizle beraber asfaltladık. Sadece Eyüpsultan Belediyemiz 100 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi. İnşallah bu sene de bu rakamın altında kalmamayı, bu rakamı yakalamayı, bu konuda rekorumuzu kırmayı hedefliyoruz. Tabi bizi engelleyen, mevsim şartları gibi bazı sebepler var. Ramazan geliyor, Ramazan ayında çok fazla aktif olarak çalışmayı düşünmüyoruz. Ramazan’ın, kendisinden kaynaklanan, yazla beraber gelen o dinginliği bozmak istemiyoruz" dedi.

“Ramazan’dan sonra çalışmalarımıza hız vereceğiz”

Başkan Remzi Aydın, "Dolayısıyla Ramazan bayramından sonraki dönemi inşallah daha yoğun bir şekilde, aktif bir şekilde altyapıdaki yatırımlarımıza, diğer alanlardaki çalışmalarımıza ağırlık vererek geçirmek istiyoruz. Mevsim şartları müsait olduğu için asfaltlama çalışmalarını yine yapacağız tabi ki ama asıl yoğun çalışmalarımızı Ramazan bayramından sonra yapacağız. Ciddi şekilde asfalt olsun, merdivenler olsun, kaldırımlar, korkuluklar olsun, altyapı anlamında ki yağmur suyu kanalı ve ızgaralar gibi çalışmalarımızı gerek İSKİ’den gerek Büyükşehir Belediyemizden destek alarak yapacağız” diye konuştu.

Sürekli sahada olduğunu belirten Başkan Remzi Aydın, şunları söyledi:

“Bu anlamda da yine yüzlerce cadde ve sokağımızın eksikliklerini tamamlamayı hedefliyoruz. Her geçen gün ilçemiz mesafe katediyor. Ben sürekli ilçemizi dolaşıyorum. İlçe dışına en az çıkan Belediye Başkanlarından bir tanesiyim diyebilirim. Öyle ki bazen bir mahalleden günde iki üç defa geçtiğim oluyor. Sürekli sahadayım, caddelerdeyim, sokaklardayım. Bu esnada bir yandan çevreyi gözlemliyorum, not alıyorum, aldırıyorum, talimatlar veriyorum. Yolları, caddeleri, sokakları gözlemleyerek dolaşıyorum. Gözüme çarpan eksiklikler, yanlışlıklar varsa onların tamamlanması noktasında talimatlar veriyorum. Sürekli geziyorum ve ilçemizin hangi mahallesinde neler var, ne eksiklerimiz var aşağı yukarı hepsini biliyorum. Zaten arkadaşlarımızın da tespitleri var. Gerek muhtarlarımız olsun gerek Beyaz Masa’ya gelen istek ve şikayetler olsun gerek diğer kanallardan gelen istek ve şikayetler olsun, hepsinin raporları var. Ama gözümüzle görmüş oluyoruz, güncelliyoruz. Yeni gelişmeleri görmüş oluyoruz. Bazen vatandaşın şikayetinden önce benden bu talepler geliyor. Sürekli dolaştığımız için çok anlık arızaları, eksiklikleri dahi tespit edip görebiliyorum. İnşallah bu süreç devam edecek. Her geçen gün ilçemiz hem yeşillik anlamında, ki metrekareye en yüksek yeşil alan düşen ilçelerden bir tanesiyiz, hem altyapı anlamında ilçemiz her geçen gün ilerliyor. Daha da güzel olacak inşallah.”