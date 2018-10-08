Eyüpsultan’da teleferik yolundaki koku giderilecek

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüpsultan teleferik yolundaki adak-kurban kesim yerinden kaynaklanan kokunun giderileceğini söyledi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, teleferik yolundaki adak-kurban kesim yerleri ile ilgili bir açıklama yaptı.

Başkan Aydın konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızla toplantı yaptık. Özellikle önümüzdeki sene kurban kesim yerlerinin şehir dışında daha modern ve toplu bir yerde yapılmasıyla ilgili Belediye Başkanlarımızla beraber prensip kararı aldık.Bu meyanda, Eyüp Sultan Camisinin arkasındaki adak kurban kesim yerimizin deplasesi şart. Çünkü o kokunun başka türlü giderilmesi imkanı yok. O konuda biz vakıflarımızla ve Büyükşehir Belediyemizle görüşüyoruz. En kısa zamanda orayı şehir dışına deplase etmeyi planlıyoruz”

Çalışmanın ne zaman başlayacağı sorusuna da açıklık getiren Başkan Remzi Aydın, şöyle devam etti;

“Bahariye Yolu’nda ESTAM projesi kapsamında, meydan ve civarındaki cadde ve sokakların yenileme çalışmaları dahilinde yapılan bir çalışma var. Şu anda Kalenderhane Caddesi’nde çalışmalar devam ediyor. Zannediyorum 1 hafta 10 gün sonra bitecek. Aynı anda Bahariye Yolu’nda da çalışma yapılıyor.Hamam ile Cülus Yolu başındaki kısım yapılıyor. Sonraki kısım da inşallah bir kaç ay sonra başlayacak. Oradaki dükkanların yenilenmesi de gündemde olduğu için bu çalışmaların devamında yapılacak.”