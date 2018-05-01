Eyüpsultan’dan Afrika’daki ihtiyaç sahipleri için Süt Keçisi Kermesi

Eyüpsultan Belediyesi, Afrika’daki yardıma muhtaç inanlar için kermes düzenledi. Kermesten elde edilen gelirle Afrika’da bir aileye 3 süt keçisi hediye edilecek.Eyüpsultan Belediyesi, sadece ilçedeki değil, yurtdışındaki muhtaçlara ve mazlumlara...

Eyüpsultan Belediyesi, Afrika’daki yardıma muhtaç inanlar için kermes düzenledi. Kermesten elde edilen gelirle Afrika’da bir aileye 3 süt keçisi hediye edilecek.

Eyüpsultan Belediyesi, sadece ilçedeki değil, yurtdışındaki muhtaçlara ve mazlumlara da yardım elini uzatmaya devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı, 5-25 yaş arası yaygın eğitim programı Simurg ve İyilik-Der, ortaklaşa bir kermes düzenledi.

“Afrika’da süt keçisi” projesi kapsamında, Eyüp Sultan Camii meydanında düzenlenen "Süt Keçisi Kermesi"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kermeste, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın büyük önem verdiği, Evde Değerler Eğitim Birimi öğrencilerinin yapmış olduğu gıda malzemeleri satışa sunuldu.

Elde edilen gelir ile bir aileye 3 süt keçisi

Gıda malzemelerinin satışa sunulduğu kermesten elde edilecek gelir ile Afrika’daki ihtiyaç sahiplerine keçi alınacak.

Süt Keçisi Kermesinden elde edilen gelir ile, Afrika’da bir aileye 3 süt keçisi hediye ediliyor, onlara yaşamlarını sürdürmek için kalıcı gelir kaynağı sağlanıyor ve onlara, kendi geçimlerini sağlamaları noktasında katkıda bulunuluyor.

Sütünden elde edilen gelirlerin yanı sıra, hediye edilen keçiler dişi ve erkeklerden oluştuğundan orta vadede doğurganlıkları sebebiyle keçiler sürü haline gelmekte ve ailenin hayvancılık ya da süt ile geçimine vesile oluyor.