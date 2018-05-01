İSTANBUL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 11:14

Eyüpsultan’dan Afrika’daki ihtiyaç sahipleri için Süt Keçisi Kermesi

Eyüpsultan Belediyesi, Afrika’daki yardıma muhtaç inanlar için kermes düzenledi. Kermesten elde edilen gelirle Afrika’da bir aileye 3 süt keçisi hediye edilecek.Eyüpsultan Belediyesi, sadece ilçedeki değil, yurtdışındaki muhtaçlara ve mazlumlara...

Eyüpsultan'dan Afrika'daki ihtiyaç sahipleri için Süt Keçisi Kermesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Eyüpsultan Belediyesi, Afrika’daki yardıma muhtaç inanlar için kermes düzenledi. Kermesten elde edilen gelirle Afrika’da bir aileye 3 süt keçisi hediye edilecek.

Eyüpsultan Belediyesi, sadece ilçedeki değil, yurtdışındaki muhtaçlara ve mazlumlara da yardım elini uzatmaya devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı, 5-25 yaş arası yaygın eğitim programı Simurg ve İyilik-Der, ortaklaşa bir kermes düzenledi.

“Afrika’da süt keçisi” projesi kapsamında, Eyüp Sultan Camii meydanında düzenlenen "Süt Keçisi Kermesi"ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kermeste, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın büyük önem verdiği, Evde Değerler Eğitim Birimi öğrencilerinin yapmış olduğu gıda malzemeleri satışa sunuldu.

Elde edilen gelir ile bir aileye 3 süt keçisi

Gıda malzemelerinin satışa sunulduğu kermesten elde edilecek gelir ile Afrika’daki ihtiyaç sahiplerine keçi alınacak.

Süt Keçisi Kermesinden elde edilen gelir ile, Afrika’da bir aileye 3 süt keçisi hediye ediliyor, onlara yaşamlarını sürdürmek için kalıcı gelir kaynağı sağlanıyor ve onlara, kendi geçimlerini sağlamaları noktasında katkıda bulunuluyor.

Sütünden elde edilen gelirlerin yanı sıra, hediye edilen keçiler dişi ve erkeklerden oluştuğundan orta vadede doğurganlıkları sebebiyle keçiler sürü haline gelmekte ve ailenin hayvancılık ya da süt ile geçimine vesile oluyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku