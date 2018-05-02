Eyüpsultan’ın yarım asırlık ayakkabı boyacısı Muammer Yalçın: "Yılın 365 günü çalışıyorum"

Eyüpsultan’ın 57 senelik ayakkabı boyacısı Muammer Yalçın ilçenin tarihi değerlerinden birisi haline geldi. İlkokulu bitirdikten sonra boya sandığını hiç elinden düşürmeyen Yalçın, "Yılın 365 günü çalışıyorum" dedi.

Eyüpsultan’ın yarım asırlık çınarı olan 68 yaşındaki ayakkabı boyacısı Muammer Yalçın, ilkokulu bitirdikten sonra eline aldığı boya sandığını bir daha hiç elinden düşürmemiş.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından kendisine tahsis edilen kulübesinde ayakkabı bağı, keçe satarak, ayakkabı boyayıp, ufak tefek tamir işleri ile geçimini sağlayan Yalçın, “Nasıl ki tarihi bir çeşme, türbe bulunduğunda etrafı çevrilerek koruma altına alınırsa Sayın Başkanımız Remzi Aydın da beni, bu kulübeyi tahsis ederek koruma altına aldı.Ayrıca bana söz verdiği gibi iki sene önce yeni bir boya sandığı hediye etmişti. Allah başkanımızdan razı olsun beni kardan yağmurdan, çamurdan kurtardı” dedi.

Ustalık belgesine sahip tek ayakkabı boyacısı olduğunu, Ayakkabıcılar Derneği vasıtasıyla girdiği Bağkur’dan ayakkabı boyacısı olarak emekli olduğunu söyleyen Muammer Yalçın, “Boyacılık dışında hiçbir iş yapmayı düşünmedim, askerden geldikten sonrada boyacılığa devam ettim. Bir ara rahmetli babam kaptan olduğu için gemicilik yaptım ama bir kaç kez gemim batma tehlikesi yaşayınca beş kuruş kazanayım karada kazanayım diyerek ayakkabı boyacılığına kaldığım yerden devam ettim.Boyacılık yaparak üç evlat yetiştirdim, onları okutup evlendirdim. Emekli oldum ama halen çalışmaya devam ediyorum. Dükkanı sabah namazı sonrası hava kırılınca açıp, akşam ezanıyla kapatıyorum. Cumartesi, pazar demeden yılın 365 günü çalışıyorum” dedi.

Birçok meslek gibi artık ayakkabı boyacılığının da tarih olduğunu belirten Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

“Hazır boyalar çıktı ayakkabı boyacılığı bitti; hazır taban çıktı ayakkabı tamirciliği bitti. O yüzden işler eskisi kadar çok iyi değil, ayakkabı bağı, keçe satarak telafi etmeye çalışıyoruz. Ama benim senelerdir ayakkabılarını boyadığım devamlı müşterilerim var.İlkokula giderken ayakkabılarını boyadığım kişilerin şimdi çocuklarının ayakkabılarını boyuyorum. Eyüp’te beni tanımayan yoktur. Bana her çeşit müşteri gelir, ne renk olursa olsun boyayamayacağım ayakkabı yoktur. Bu işe senelerimizi verdik, Eyüp’te benden daha eski bir ayakkabı boyacısı bulamazsınız.”