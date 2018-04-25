Eyüpsultanlı gençler, 57’nci Alay’a vefa için yürüdü

Çanakkale Savaşı’nda Anzak çıkarmasına karşı verdiği mücadele sonrası destanlaşan 57. Alay, savaşın 103’üncü yılında Eyüpsultan’da, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın katılımıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Eyüpsultan Belediyesinin destekleriyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleşen 57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü programında, gençler Çanakkale ruhunun hiç bir zaman sönmeyeceği mesajını vermek için sabah namazı öncesi Eyüp Sultan Meydanı’nda buluştu. Eyüp Sultan Camii’nde kılınan sabah namazı sonrası Eyüpsultan Belediyesi gençlere, 57’nci Alay askerlerinin son yemeği olan ekmek ve yarma çorbası ikramında bulundu.

Dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdılar

Çorba ikramının ardından gençler, 70 metre uzunluğunda Türk bayrağı ve dev Atatürk posteri açarak Edirnekapı Şehitliği’ne yürüyüşe geçti. Başkan Remzi Aydın ile birlikte Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’un da katıldığı yürüyüş sırasında güzergah araç trafiğine kapatıldı.

“Gençlik, atalarının izinde”

Başkan Remzi Aydın yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada, Türk gençliğinin atalarının izinde olduğunu bugün yürüyüşte bir kez daha gösterdiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“En son 15 Temmuz’da bu vatanın, milletin birliği, beraberliği için gerekeni Türk gençliği yapmıştır. Yine o hassasiyetin devam ettiğini gösterircesine, o hassasiyeti diri tutma adına bugün 57. Alay yürüyüşünü tertip ettik. İlçemizin ve İstanbul’un değişik yerlerinden gençler burada. Coşkuyla yürüyoruz, inşallah yürümeye devam edeceğiz.”

Kaymakam Abdullah Dölek ise şöyle konuştu:

“Eyüpsultanlı gençlerle, İstanbullu gençlerle ecdadımızı yad etmek onlara rahmet okumak için şehitliğe doğru yürüyoruz. Allah rahmet eylesin, bu vatan kolay kazanılmadı, bugünlere kolay gelinmedi. Bize bugünleri veren tüm ecdadımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Bunları da genç nesillere, yeni nesillere aktarmak, tarihimizi göstermek mecburiyetindeyiz.”

Yürüyüşün ardından Edirnekapı Şehitliği’nde bir tören düzenlendi. Törende İstanbul İl Müftü Yardımcısı Veysal Işıldar, Eyüpsultan İlçe Müftüsü Mustafa Mesten Kur’an-ı Kerim tilaveti yaptı, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz dualar okudu.

Törene katılan gençler hep birlikte ellerini açarak dualara eşlik etti.

Çanakkale’de destan yazdılar

57. Piyade Alayı, Çanakkale Kara Muharebeleri’nin başlangıcı kabul edilen Anzak çıkarması ve sonrasında gerçekleşen muharebelerdeki başarısıyla bilinir. Alay, 30 Kasım 1915 tarihinde Osmanlı Padişahı 5’inci Mehmed tarafından Altın ve Gümüş İmtiyaz Madalyaları ve Harp Madalyası ile ödüllendirilmiştir. 57. Alay’a bağlı 628 asker için Gelibolu Yarımadası’nda, Bombasırtı üzerinde 12 Aralık 1992 tarihinde sembolik bir şehitlik açılmıştır.