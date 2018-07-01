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01 Temmuz 2018 Pazar 17:16

Eyüpsultanlı kadınlar spora doyacak

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların spor yapmasına imkan sağlayan projeleriyle yüzleri güldürüyor. Belediye Başkanı Remzi Aydın, gelen talepler üzerine yeni gerçekleştirilecek projeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Eyüpsultanlı kadınlar spora doyacak
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Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların spor yapmasına imkan sağlayan projeleriyle yüzleri güldürüyor. Belediye Başkanı Remzi Aydın, gelen talepler üzerine yeni gerçekleştirilecek projeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

İlçede yaşayan her yaş grubuna dokunan Eyüpsultan Belediyesi, spor alanında da faaliyetlerine devam ediyor. Kadın vatandaşların taleplerini de göz önüne alarak çalışmalarını sürdüren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden her perşembe günü canlı olarak yayınlanan “Eyüpsultan’da Gündem” programında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Düğmeciler Mahallesi’nde kadınlara özel bir spor salonu talebini yanıtlayan Başkan Remzi Aydın, şunları söyledi:

"Düğmeciler Mahallemizde yerimiz yok maalesef. Ama Düğmeciler Parkımızda çok güzel bir çalışma yapacağız. Düğmeciler Parkımızı, Düğmecilerli ve Topçularlı vatandaşlarımızın kullanabileceği, piknikler için, sportif faaliyetler için, çocuklarımız için kullanabilecekleri bir formatta yeniden düzenleyeceğiz. Bunun yanı sıra özellikle bayanlar Eyüp Stadımızda yazın spor yapabilecekler ama biz onlara Eyüp Stadı’nın hemen arkasında da kapalı bir yerde spor yapmalarına imkan sağlayacağız. Kapalı spor alanı gibi bir alan oluşturacağız. Yine Topçular’da İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yapacağı bir proje var. Orada da yüzme havuzu ve kapalı spor salonu projesi var. Ruhsatını da verdik Büyükşehir Belediyemize. Bunlar gerçekleştiğinde inşallah Düğmeciler’deki hanımlarımız da bunlardan faydalanacaklar."
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