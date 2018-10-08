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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:33

Fatih’te 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası’nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Fatih Belediyesi tarafından Fındıkzade Çukurbostan Şehir ve Yaşam Parkı’nda düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası’nın finali yapıldı. 90 takımın dört kategoride mücadele ettiği müsabakalarda dereceye girenlere Fatih Belediye Başkanı...

Fatih'te 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi
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Fatih Belediyesi tarafından Fındıkzade Çukurbostan Şehir ve Yaşam Parkı’nda düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası’nın finali yapıldı. 90 takımın dört kategoride mücadele ettiği müsabakalarda dereceye girenlere Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi.

Fatih Belediyesi tarafından "gençleri sporla buluşturma" sloganıyla Çukurbostan Şehir ve Yaşam Parkı’nda düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası’nın finali yapıldı. Final maçı ise Borda Walter Sport ile Hercüles takımları arasında oynandı. Borda Walter Sport takımı rakibi Hercüles’i 12-9 yenerek, gençler kategorisinde birinci oldu. 90 takımın dört kategoride mücadele ettiği turnuvada dereceye girenlere Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver tarafından kupa, madalya ve hediye çekleri takdim edildi.

“Vatandaşlarımızın ilgi gösterdikleri her türlü sporu onlara yaptırmayı hedefliyoruz”

Gençleri spora yönlendirmek için her türlü çalışmayı yaptıklarını belirten Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, “Belediye olarak vatandaşlarımızın sağlıklı olmasını istiyoruz. Bunun için vatandaşlarımızın ilgi gösterdikleri her türlü sporu onlara yaptırmayı hedefliyoruz. Bu futbol, voleybol, yüzme, basketbol olabilir. Yeter ki hareket etsinler. İnsan kendisine bakmalı. Her gün 24 saatimiz var. Bunun birkaç saatini spora ayırmalıyız. Bu olmazsa olmaz bir kural olmalıdır. Biz bu düşünceye inanıyoruz ve bunun da yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Bugün de bu yaptığımız çalışmalardan biri olan basketbol turnuvasındayız. Bugün finali yapıyoruz. Başarı gösteren sporcularımıza ödüllerini takdim edeceğiz” diye konuştu.

“İkinci şampiyonluğumuz”

Borda Walter Spor oyuncusu Yiğit Özsayıner, “Çok mutluyuz. Zaten ikinci şampiyonluğumuz. Turnuva çok güzel geçi. Bize rakiplerimiz kolay geldi. Çok zevkliydi” şeklinde konuştu.

Borda Walter Spor Takım Kaptanı Aykut Kayan ise “Çok güzel bir organizasyon yapmışlar. İkinci defa bu turnuvaya katılıyoruz ve yine çok memnun olarak ayrılıyoruz. Fatih Belediyesine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
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