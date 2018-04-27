Final Four’da Fenerbahçe Doğuş’a ilk destek Başkan Kılıç’tan geldi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Fenerbahçe Doğuş’un Euroleague’de Final Four maçlarını, Maltepe’de dev ekranda yayınlayacağının sözünü verdi.

Geçen yıl Avrupa Şampiyonu olan ve bu yıl da Euroleague’de Final Four’a kalan Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı’na ilk destek yine Maltepe Belediyesi’nden geldi. Geçen yıl Euroleague finalinde fitili ilk ateşleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Final Four’a yükselen Fenerbahçe Doğuş’u sosyal medyadan tebrik ederken, binlerce taraftara, şampiyonluk maçında sokağa dev ekran kuracağının müjdesini verdi.

Euroleague Play-Off Çeyrek Final serisinin 4. maçında rakibi Saski Baskonia’yı 83-92 mağlup ederek seride rakibine 3-1’lik bir üstünlük kurup, üst üste 4. kez Final Four’a kalan Fenerbahçe Doğuş’a ilk büyük destek Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’tan geldi.

Fenerbahçe Doğuş’u tebrik eden Kılıç, sosyal medyadan taraftarlara, “Tebrikler Fenerbahçe. Yine, Yeni ve Yeniden Final Four ve Kupa Zaferi’ni Maltepe’de yaşamaya hazır mısınız?” mesajı gönderirken, geçen yıl olduğu gibi şampiyonluk maçında Maltepe’de dev ekran kuracağının müjdesini verdi. Kılıç’ın sosyal medyadan başlattığı ankete “Evet, Hazırız” diyen yüzlerce taraftar destek mesajları gönderdi. Geçtiğimiz yılın Euroleague şampiyonu Fenerbahçe’nin final maçını dev ekranda yayınlayarak yaklaşık 3 bin taraftarla birlikte Maltepe sokaklarında kutlayan Başkan Kılıç, yine bir ilke imza atmıştı. Kılıç’ın çağrısının ardından pek çok belediye final maçını kent meydanlarında dev ekranda yayınlamıştı.