GAÜ geleneksel 1 Mayıs pikniği gerçekleşti

Girne Amerikan Üniversitesinin geleneksel hale getirdiği 1 Mayıs pikniği yoğun katılımla gerçekleşti.

Girne Amerikan Üniversitesinin (GAÜ) geleneksel 1 Mayıs pikniği, GAÜ Uygulama Oteli Celebrity Hotel plajında gerçekleşti. Programda konuşan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, “Değerli ailem geçtiğimiz hafta iki tane acı kaybımız oldu sevgili hocamız Dr. Ali Fuat Atalay’ı kaybettik, bir de gencecik öğrencimiz olan Furkan Kılıç elim kaza sonucunda hayatını kaybetti. Onları da burada sizlerin huzurun da rahmetle anıyoruz. Yaşam öyle bir şey ki hiç durmuyor. Muhakkak bir yer de bir yerimizle akıp gidiyor. Biz de onun için bugün, daha birçok yaşamsal süreçleri izlemek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün aramızda ayrıca bizi yalnız bırakmayan ve bizimle bu anı paylaşan KAÜ ve hocalarımız, üst yetkililerimiz de buradalar” dedi.

“Alın terimizle, tırnaklarımızla ve hepimizin gücüyle geldiğimiz bir noktadayız”

GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, "GAÜ ve KAÜ olarak bugün burada doku olarak bulunuyor olsak da bugünlere nasıl geldiğimizi en doğru bilen sizlersiniz. Ben sizlerin huzurunda tüm ailemize, emekleriniz karşılığında bugünleri yaşamak olmaktan ve 50. Yılın hayalini kurarken o geleceği bir şekilde planlarken aslında tüm gücü de kendi içimizden bizlerden aldığımızın da farkında olan bir birey olarak. Sizleri ve bizi kutluyorum. Güzel bir 1 Mayıs, bahar günü kutluyorum. Emekleriniz için alın teriniz için ayrı ayrı hepinizi kucaklıyorum. Hepinize güzel bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Öztürk 1 Mayıs’ı kutladı

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk GAÜ ailesinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarken, bu hafta vefat eden Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ali Fuat Atalay ve trafik kazası sonucu vefat eden GAÜ öğrencisi Furkan Kılıç’ı kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi. Öztürk, “Çok değerli GAÜ ve KAÜ ailemiz, bugün emekçiler işçi bayramını kutluyoruz ama geçen hafta benim çok değerli öğretim üyem ve Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ali Fuat Atalay’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Yine 2 gün önce iç mimarlık bölümümüzün çok sevilen öğrencisi Furkan Kılıç’ı da kaybettik. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine de sabır diliyorum. Onları bugün aramızda hissedelim. Ben belki görmeyebilirim ama hayalini kuruyorum. GAÜ 50’inci yıla çok önemle ve başarıyla ulaşacağımıza da inanıyorum” dedi.

1 Mayıs pikniğine GAÜ akademik ve idari personeli, fakülte dekanları, bölüm başkanları ve GAÜ çalışanları katıldı.