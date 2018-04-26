Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri, kendi mini bahçelerini oluşturdu

Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evlerinde eğitim gören öğrenciler, cam fanuslara bitkiler ekerek kendi mini bahçelerini oluşturdu. Becerilerini ortaya koyan miniklerin tasarladığı rengârenk minyatür bahçeler göz kamaştırdı.

Eğitici etkinliklerle öğrencilerin ufkunu genişletmeyi amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, örnek bir çalışmaya daha imza attı. Bilgi evlerinde eğitim gören öğrencilerin, ekosistem hakkında fikir sahibi olmaları ve bitkilerin doğal gelişimini gözlemlemeleri amacıyla “terrarium” olarak adlandırılan cam fanusta bitki yetiştirme etkinliği gerçekleştirildi.

Hayal güçlerini konuşturdular

Son dönemin en popüler etkinliklerinden olan “terrarium” etkinliğine miniklerin ilgisi büyüktü. Eğitmenler eşliğinde cam fanuslarına önce toprak ve gerekli malzemeleri yerleştiren minikler ardından özenle bitkilerini ektiler. Kendi hayal güçlerine göre tasarımlarını oluşturan ve fanuslarını süsleyen öğrenciler, rengârenk mini bahçeler hazırladılar. Toprağa dokunarak, bitkiler ekerek, teoride öğrendiklerini pratikte uygulama imkânı bulan öğrenciler, hayal gücü ve estetik duygularını da konuşturdular.

Kendi bahçelerini oluşturan çocuklar çok mutlu

Kendi minyatür bahçelerini oluşturan öğrenciler, mutlu olduklarını dile getirerek, “Burada mini bahçelerimizi oluşturduk. Toprağa bitkiler ektik. Bahçemizdeki bitkilerin büyümesini de gözlemleyeceğiz. Çok güzel mini bahçelerimiz oldu” şeklinde konuştu.