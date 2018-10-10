İSTANBUL:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:35

Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm projeleri hızla yükseliyor

İstanbul’un en yoğun ilçelerinden olan Gaziosmanpaşa’da deprem riski, yetersiz donatı, altyapı alanları ve mülkiyet sorunları göz önünde bulundurularak başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları 13 mahalle 18 bölgede tüm hızıyla devam ediyor.

Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm projeleri hızla yükseliyor
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İstanbul’un en yoğun ilçelerinden olan Gaziosmanpaşa’da deprem riski, yetersiz donatı, altyapı alanları ve mülkiyet sorunları göz önünde bulundurularak başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları 13 mahalle 18 bölgede tüm hızıyla devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu kararları ile toplam alanı bin 173 hektar olan Gaziosmanpaşa’nın 432 hektarı (yüzde 37’si) riskli alan ilan edilmiş ve 13 mahallenin 18 ayrı bölgesinde kentsel dönüşüm süreci başlatılmıştı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği kentsel dönüşüm projelerinde 3 bin 214 konutun inşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

İnşaatı devam eden kentsel dönüşüm projeleri 2020’ye kadar hak sahiplerine teslim edilecek

Yapımına devam edilen 4 bin 492 konutun 2020 yılına kadar daha tamamlanması bekleniyor. İnşaatı devam eden Bağlarbaşı Mahallesi AHES Misal İstanbul Evleri, Sarıgöl Mahallesi TOKİ Konutları ve Karayolları Mahallesi TEM Avrasya Konutları’nın 1. Etapları’nın 2019’da, Mevlana Mahallesi Gaziosmanpaşa Plevne Konutları ve Sarıgöl İslambey WE Haliç Konutları’nın ise 2020 yılında hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Gaziosmanpaşalılara prestijli, ferah ve güvenli yaşam alanları sunacak olan kentsel dönüşüm projeleri bir bir hayata geçiyor. Hak sahipleriyle anlaşılarak yıkımların tamamlandığı bölgelerde ekipler yoğun çalışmalarını sürdürüyor. İlçedeki yapı stoğunun üçte birini yenileyecek olan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla konforlu, güvenli ve tüm ihtiyaçları karşılanmış yepyeni bir şehir inşa edilmiş olacak.

Kentsel dönüşüm ile yeşil alanlar yüzde 114 artıyor

Deprem yönetmeliğine uygun, güvenli ve sağlam yapıların inşa edildiği kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında sosyal donatı ve yeşil alanların sayısı da hızla artıyor. Kentsel dönüşüm tamamlandığında ilçede yeşil alanların sayısı da yüzde 114 oranında artmış olacak. Ulaşım planlarının da göz önünde bulundurulduğu çalışmalar ile Gaziosmanpaşa, toplamda 100 bin araç kapasiteli kapalı otopark alanlarına da sahip olacak.
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