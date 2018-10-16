Gaziosmanpaşalı kadınlar spor yaparak zinde kalıyor

Gaziosmanpaşa’da yaşayan kadınlar Gaziosmanpaşa Belediyesi Mesire Alanı’nda bir araya gelerek “sağlıklı yaşam için” spor yaptı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sağlık problemlerine çözüm getirme ve mümkün olan en fazla sayıda vatandaşın spor yapmasını sağlamak amacıyla ilçedeki kadınları bir araya getirerek “Sağlıklı Yaşam İçin Spor” programı düzenledi. Düzenlenen programda kadınlar yürüyüş, koşu, zumba ve pilates yaparak zinde kalmanın formülünü öğrendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi’nde pilates ve zumba eğitimi alan kadınlar, sağlıklı yaşam için spor yaptı. Oksijenin bol olduğu Mesire Alanı’nda 30 dakika tempolu yürüyüş yapan kadınlar daha sonra hafif ve hızlı adımlarla koşu yaptı. Sağlıklı yaşamın faydalarının da anlatıldığı programda kadınlara şeker, tansiyon, diyabet, bel ve boyun fıtıklarının en büyük sebebinin spor yapmamak ve sağlıksız beslenme olduğu bilgisi verildi. Zumba ile dans ederek eğlenen kadınlar daha sonra pilates yaptı. Kadınlara besin değeri yüksek yiyeceklerden biri olan elma da ikram edildi.

“Pilates sayesinde boyun fıtığı ameliyatı olmaktan kurtuldum"

Boyun fıtığı ameliyatından pilates yaparak kurtulan kursiyer Türkay Ünal, “10 yıldır boyun fıtığı hastalığı ile uğraşıyorum. Geçen yıl ameliyat olma aşamasındaydım, boynumun 4 yerinde ciddi büyüklükte fıtık vardı. Doktorumun tavsiyesi ile pilatese başladım. Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi’nde başladığım günden beri 1 yıl içinde boyun fıtığı ameliyatı olmaktan kurtuldum” dedi.

Kas hastalığını pilates ile yenen kursiyer Ayşe Tahmaz ise “Kas hastasıyım ve hastalığımdan dolayı psikolojik ilaçlar alıyordum ama pilates sayesinde psikolojik ilaçları bıraktım ve hastalığım da yavaş yavaş iyiye gidiyor” şeklinde konuştu.