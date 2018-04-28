Gaziosmanpaşalı öğrenciler çevre bilinci için yarıştı

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlediği “Bilinçli Tüketim ve Çevre Bilinci” konulu Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması’nın kazananları törenle ödüllendirildi. Öğrencilere ödüllerini Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta takdim etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, okullarda düzenlediği sağlıklı çevre, güvenli gıda, tüketici hakları ve zabıtanın şehir hayatındaki rolü konulu eğitim seminerleriyle bu yıl 6 bin öğrenciye ulaştı. Seminerler kapsamında 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışması da sonuçlandı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta takdim etti.

“Alışkanlıklarımızın değiştirilmesi noktasında bir hassasiyet oluşturmak istedik”

Ödül töreninde konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bu yarışmayla birlikte toplumda bir arada yaşamanın, kurallara uymanın, birbirimize saygı göstermenin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Her şeyi yasal uygulamalarla ve cezayla denetlemek mümkün olmuyor. Biz cezaya neden olan alışkanlıklarımızın değiştirilmesi noktasında bir hassasiyet oluşturmak istiyoruz. Herkes, hakka, hukuka riayet ederse ve aynı ortamda yaşadığı kişilere saygı gösterirse sorun ortadan kalkmış olur. Hem zabıtanın hem de emniyet güçlerinin bu anlamdaki görevi de sadece otokontrolden ibaret kalır. Bu yarışmada çocuklarımızın ortaya koymuş oldukları eserlerin, resimlerin, sanatsal yeteneklerin anlamı ve gerekçesi de budur.” dedi.

Eserler büyük beğeni topladı

500 öğrencinin kentlilik bilinci ve zabıtanın rolü konularında duygularını yansıttığı eserler büyük beğeni toplarken, jüri kazananları belirlemekte oldukça zorlandı. 1.’liği şiir dalında Özel Doğa Koleji öğrencisi Elif Ecesu Kalkan, kompozisyon dalında Özel Mavigün İlkokulu öğrencisi Zeynep Akçakıl, resim dalında da Adnan Menderes İlkokulu öğrencisi Sude Sevindik kazandı. 1.’liği elde eden öğrencilere bilgisayar hediye edilirken 2. olan öğrenciler tablet, 3. olan öğrenciler de bisiklet ile ödüllendirildi.

Öğrenciler bilinçli tüketime ve çevreye dikkat çekti

Şiir dalında birinci olan Elif Ecesu Kalkan, “Şiirimde temiz çevrenin önemini anlattım. İnsanların doğayı ve çevreyi koruması ve temiz tutması gerekiyor” diye konuştu. Kompozisyon dalında birinci olan Zeynep Akçakıl, “Bilinçli tüketici olmak ve insanları bu alana yönlendirmek için böyle bir kompozisyon yazdığını” ifade ederken, resim dalında birinci olan Sude Sevindik ise, “Birinci olmak çok güzel bir duygu. Daha önce üçüncü olmuştum şimdi ise birinci oldum. Çok mutluyum” dedi.