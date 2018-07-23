Gaziosmanpaşa’ya 11 yeni hizmet aracı

Gaziosmanpaşa’da yağışların etkisiyle oluşan su baskınları ve yollardaki bozulmalara daha hızlı müdahale etmek için hizmete alınan 11 yeni aracın tanıtımı yapıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da hizmet araçlarını kullanarak ekipmanları bizzat kontrol etti.

Gaziosmanpaşa’da yağışların etkisiyle oluşan su baskınları ve yollardaki bozulmalara daha hızlı müdahale etmek için hizmete alınan 11 yeni aracın tanıtımı yapıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da hizmet araçlarını kullanarak ekipmanları bizzat kontrol etti.

Yağışların etkisiyle oluşan su baskınlarında olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesinin filosuna 11 araç daha katıldı. Araçların tanıtımı ise Gaziosmanpaşa Meydanı’nda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın katıldığı törenle yapıldı. Törende konuşan Başkan Usta, araçların daha hızlı müdahale adına belediye bünyesine katılmasının önemine dikkat çekti. Ardından araçlara binerek ekipmanları kontrol eden Başkan Usta, bir kamyonun plakasını ise kendisi çaktı. Hava olayları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar, asfalt kaymaları ve bozulmalarına karşı ise 3 CSB kanal açma ve kazma aracı, yaya yollarında oluşabilecek bozulmalara karşı 24 saat hazır bekleyen 2 adet ekip aracı, 1 asfalt robotu, 4 kamyon, 1 tane de 4x4 çekici pikap vatandaşların hizmetine sunuldu.

“Filomuz şu anda 11 tane yeni araçla birlikte 56’ya ulaştı”

Araçların son teknolojiye uygun olduğunu ve hızlı müdahale noktasında önemli kazanım sağlayacağını ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Yaz sezonu çok yoğun çalışma içine girmek zorundalar kışın patlayan, dökülen sokakları tamirat yeni alt yapı yapmak için, araç filomuz şu anda 11 tane yeni araçla birlikte 56’ya ulaştı. Asfalt yetiştirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Dolayısıyla bugün burada en çok üzerinde durulması gereken de yeni bir asfalt robotuyla pratik, acil 24 saat hizmet verebilecek bir donanıma sahip yeni bir araç da inşallah bu yaz sezonunda Gaziosmanpaşa’daki acil asfalt ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. O kadar konforlu, teknolojik yapılmış ki araçlar, taksiden hiçbir farkı yok. Yeni teknolojik sistemlere çalışan araçlarla hiç yorulmadan, az kaza riski olan şekilde hizmet verecek şekilde dizayn edilmiş” dedi.