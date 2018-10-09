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09 Ekim 2018 Salı 14:52

Geleceğin sanatçıları Avcılar’da yetişecek

Avcılar Belediye Konservatuvarı, tiyatro, müzik ve halk dansları kategorilerinde öğrenci seçme sınavı gerçekleştirdi. 200’e yakın aday arasında gerçekleşen sınavda 80 aday başarılı olarak konservatuvara seçildi.Avcılar Belediye Konservatuvarı...

Geleceğin sanatçıları Avcılar'da yetişecek
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Avcılar Belediye Konservatuvarı, tiyatro, müzik ve halk dansları kategorilerinde öğrenci seçme sınavı gerçekleştirdi. 200’e yakın aday arasında gerçekleşen sınavda 80 aday başarılı olarak konservatuvara seçildi.

Avcılar Belediye Konservatuvarı yeni yetenekleri seçmek için çalışmalarına devam ediyor. Tiyatro, müzik ve halk Dansları kategorilerinde öğrencilere seçme sınavı yapıldı. Barış Manço Kültür Merkezinde gerçekleşen sınavlarda heyecan yüksekti. Birbirinden yetenekli adaylar performanslarını sergiledi. Belediye Konservatuvarının usta sanatçıları ve hocaları karşısında ter döken adayların rekabeti görülmeye değerdi. 200’e yakın adayın yarıştığı sınavda 80 aday başarı ipini göğüsledi. Tiyatro, müzik ve halk dansları gibi çeşitli alanlarda 2 yıl boyunca eğitim görecek olan adaylar geleceğin sanatçıları olma hayalini yaşıyor. Başarılı adaylar, Avcılar Belediye Konservatuvarında 2 yıl boyunca ücretsiz olarak eğitim alacak.

Belediye Konservatuvarı hakkında görüşlerini paylaşan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, İstanbul gibi büyük kentte Avcılar’da belediye bünyesinde konservatuvar bulunmasının sanata verilen önemine ilişkin anlayışın göstergesi olduğunu vurguladı. Başkan Toprak Benli, “Avcılar kilometrekareye düşen insan sayısına en az bütçe ile hizmet veren belediyedir. Avcılar kişi başına en az bütçeli ancak konservatuvarı olan bir kent. Bu Avcılar’ı Avcılar, bizi biz yapan anlayıştır. Biz biliyoruz ki, Mustafa Kemal Atatürk de, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki yokluklara rağmen sanattan hiç ödün vermemiştir. Akademik eğitimi veren kurumları oluşturmuş, Cumhuriyet tarihinin en büyük sanatçılarını yetiştirilmesini sağlamıştır. Sanattan ödün veren toplum sağlıklı bir toplum olamaz” şeklinde konuştu.
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