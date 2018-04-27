Gümüş’ün kalbi Kadıköy’de atacak

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 2-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Sanat Fuarında, Minutiae Jewellery özel takı tasarımlarını, hem baharın gelişi hem de anneler gününü kutlamak amacıyla bir araya getirecek.Birbirinden farklı...

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 2-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Sanat Fuarında, Minutiae Jewellery özel takı tasarımlarını, hem baharın gelişi hem de anneler gününü kutlamak amacıyla bir araya getirecek.

Birbirinden farklı gümüş işçiliği teknikleri ve kendine özgü dizaynları ile mücevherlere tamamı el işçiliği ile hazırlanan özel ürünlere zaman ayırmalarını isteyen Tasarımcı İnci Kandıralı, “Baharın neşesi ile olmazsa olmazlarımızdan birisi birbirinden güzel takılar ile hem kendimizi hem de sevdiklerimizi taçlandırmak. Hayatın içindedir sanat, bir seçimdir onu yaşamak” dedi.

Kendisini sanata adayan İnci Kandıralı, uzun yıllar resim üzerine çalışmalar gerçekleştirerek sergilerde birçok ödüllere layık görüldü. Şimdilerde gümüş takı tasarımlarına detaylı dokunuşlarıyla anlam katan sanatçı, bir süredir üzerinde çalıştığı koleksiyonun sizlerin beğenisine sunmak için geri sayım gerçekleştiriyor.

Sanat fuarının 2-5 Mayıs tarihleri arasında Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde ziyaretçilerini ağırlayacağı belirtildi.