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24 Nisan 2018 Salı 16:33

Hastanede tedavi gören çocukların 23 Nisan coşkusu

Pendik Belediyesinin desteğiyle Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen 23 Nisan Şenliği, tedavi gören çocuklara bayram havası yaşattı. Hastanede bu kez hastalık değil, kutlamalar konuşuldu.

Hastanede tedavi gören çocukların 23 Nisan coşkusu
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Pendik Belediyesinin desteğiyle Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen 23 Nisan Şenliği, tedavi gören çocuklara bayram havası yaşattı. Hastanede bu kez hastalık değil, kutlamalar konuşuldu.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan veya ayakta tedavi gören çocuklar, Başhekimlik ve Pendik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü işbirliğinde Çocuk Bayramı kutlaması yaptı. Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Canayakın ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel’le birlikte çok sayıda çocuk ve yakınları katıldı. Animasyonlar, yarışmalar, bayrak ve balon dağıtımları, hediyeler hastanede çocukların yüzünü gülümsetti.

Hastanede yatarak tedavi gören çocukların odalarını da ziyaret eden Başkan Yardımcısı Canayakın ve Başhekim Cinel, hem bayramlarını kutladı hem de hediyelerini dağıttı. Ayrıca kemoterapi odası da bir süreliğine bayram havasına sahne oldu. Hastanede staj yapan öğrencilerden oluşan animasyon ekibi, tek tek çocukları eğlendirmeye çalıştı. Çocuklar, gündüz kendileriyle ilgilenen öğrencileri bu kez farklı kılıklarda görünce tanımakta zorlandı.
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