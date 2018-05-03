Hayati İnanç’tan 4’lü ittifaka Diyojen benzetmesi

CHP, İYİ Parti, SP ve AP’nin erken seçim ittifakına eleştiriler gelmeye devam ediyor. Son yorum ise edebiyat dünyasından yapıldı. Ünlü araştırmacı-yazar, sunucu ve avukat Hayati İnanç, Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği söyleşide, “İttifak kurmaları bir şeyi değiştirmez. Diyojen’in Alparslan’a yenildiği gibi Erdoğan’a yenilirler” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde ‘Can Veren Pervaneler- Şiirimizden Hayat Dersleri’ başlıklı bir söyleşi gerçekleştiren ünlü program sunucusu, araştırmacı-yazar, aynı zamanda avukat Hayati İnanç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İnanç, CHP, İYİ Parti, SP ve AP’nin erken seçim ittifakı için Diyojen örneği vererek, seçimi Alparslan gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanacağını söyledi.

“12 seçimdir kazanıyor; bu, dünyada yok”

Seçimlerin demokrasinin lezzeti olduğunu belirten Hayati İnanç, “Hayırlısıyla sonuca bağlanacaktır. Milletin feraseti Allah’ın izniyle yanıltmaz. Bugüne kadar olduğu gibi en isabetli kararı verecektir. İlk defa böyle bir dönemece giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi hakikaten çok orijinal bir yapılanma. İnşallah milletimiz, devletimiz için hayırlara vesile olacaktır. Ben ümitliyim bu konuda. Cumhurbaşkanımız her zaman seçime hazır, çünkü onda memleket hizmet sevgisi her şeyin üstünde. Çok da samimi. Bu samimiyet millet tarafından okunuyor. Bu dürüstlük, bu samimiyet bu içtenlik millet tarafından ödüllendirilmiştir. Sadece ülkemizin değil, dünyanın demokrasi tarihinde art arda 11-12 seçimi bu şekilde kazanmış bir siyasi partiden de bir liderden de söz etmenin imkanı yok. Burada alınacak dersler var. Onun liderlik vasıfları siyasi rakiplerinin bile inkar edemediği bir durum. Kararlılık, başkalarının derdini dert etme, doğru bildiği yolda tek başına yürüme gibi ilkeler de Cumhurbaşkanımızda mevcut zaten” diye konuştu.

“Alparslan kararlılıkla 6 kat fazla orduyu yendi”

CHP, SP, AP ve İYİ Parti’nin erken seçim ittifakını da değerlendiren Hayati İnanç, “Hiçbir fikrim yok, hayırlı olsun. Nasıl bir ittifak yani. Kurabilirler. Kursunlar ama bu bir şeyi değiştirmez. Reisin de söylediği gibi karşımızda kim olduğuna siz bakmayın diyor. Siz kendi samimiyetinize, milletin neresinde olduğunuza bakın diyor. O da bir liderlik vasfıdır. Alparslan merhum ordusuyla gelirken Romen Diyojen ordusu 6 kat fazla askere sahipti. Bize yaklaşıyor düşman ordusu dediler. Alparslan merhum dedi ki biz onlara yaklaşıyoruz, onlar düşünsün dedi. O kararlılık doğru bildiği yolda ilerlemek. Kadere iman eden kederden emin olur. Sen doğru yolda olduğundan emin olursan şartlar ne olursa olsun Cenab-ı Allah mahcup etmez” dedi.

Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği söyleşiye katılan Hayati İnanç, divan edebiyatından önemli isimlerin beyitlerini Küçükçekmecelilere okuyarak, anlamlarını açıkladı. Şeyh Galip, Merhum Fenni Efendi, Nabi, Fuzuli, İmam Gazali ve Kanuni’den beyitler okuyan Hayati İnanç, klasik şiirin anlaşılmaya gerek duyulmadan bülbülü dinler gibi dinlenmesi gerektiğini söyledi. İnanç, “İnsan nereden gelip nereye gidiyorum demeli. Bunu demek için ise kalbini ve kafasını da midesi gibi doyurmalı. Yoksa hayat boyu bunu düşünmeden yaşar” dedi.

Program sonunda ise Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Hayati İnanç’a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Programı Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da Küçükçekmecelilerle birlikte izledi.