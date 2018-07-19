İBB 8 bin 200 çocuğa ücretsiz spor eğitimi veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okul spor salonlarında yaz boyunca 8 bin 200 çocuğa eğitim veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eğitim-öğretim yılının tamamlanması ve okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların erken yaşta sporla tanışmaları ve yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri amacıyla okul spor salonlarında Yaz Spor Okullarını başlattı. İlk kez 2017 yaz tatilinde açılan ve yoğun talep üzerine kış mevsiminde de devam eden Okul Spor Salonları Spor Okulları’nda bu yaz 6 - 15 yaş aralığındaki çocuklara 21 fraklı branşta spor eğitimi veriliyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Spor Salonları Yaz Spor Okullarına katılan çocuklardan eğitimleri boyunca ücret alınmıyor. 27 ilçeyi kapsayan Okul Spor Salonları Ücretsiz Yaz Spor Okullarına katılan çocukların spor yaparken kullandıkları tişört, şort ve diğer spor malzemeleri de İBB tarafından ücretsiz olarak verildi.

Yaz okulları programlarına ilişkin bilgiler veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basketbol Antrenörü Kadir Saygılı, “Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu spor salonunda ücretsiz olarak eğitim vermekteyiz. Bu eğitimlerde okul öğrenciler, okul spor takımları, çevre halkımız ve çevre spor kulüpleri faydalanmaktadır. İlki geçen sene gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 3 bin 300 çocuğa ulaştık. Kış dönemi yapılan eğitimlerimize de 6 bin 600 çocuğumuza ulaşmış durumdayız. Bu sene de 18 Haziran - 17 Ağustos tarihleri arasında 8 bin 200 çocuğa ulaştık. Hedefimizde bir sürü okullarımızda 10 bin çocuğumuza eğitim vermek” dedi.

Kartal’da bulunan Şehit Er Yıldıray Biroğlu İlkokulunun spor salonunda eğitim gören 12 yaşındaki Işılsu Pınarbaşı, “Burada biz çok eğleniyoruz. Basketbol, voleybol, masa tenisi oynuyoruz. Koordinasyon parkurları yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.