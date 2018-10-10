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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:07

İhtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı hediye edildi

Seydibaba Platformu ve Şiran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Gümüşhane, Şiran’daki ihtiyaç sahibi öğrencilere 480 çift ayakkabı hediye edildi.Şiran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Seydibaba...

İhtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı hediye edildi
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Seydibaba Platformu ve Şiran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Gümüşhane, Şiran’daki ihtiyaç sahibi öğrencilere 480 çift ayakkabı hediye edildi.

Şiran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Seydibaba Platformu tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Gümüşhane, Şiran’da okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı hediye edildi. Yeni ayakkabılarına kavuşan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Şiran’daki Şehit Turgay Türkmen İlkokulunda gerçekleşen programa, Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, Şiran İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Kürşat Candemir, Seydibaba Platformu Başkanı Bayram Küçük, kurum müdürleri ve ilçenin ileri gelenleri katıldı.

Programda konuşan Şiran İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Kürşat Candemir, Seydibaba Platformu’nun bu güzel ve anlamlı sosyal sorumluluk projesinden dolayı tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Candemir, "Bu tür etkinlikler gurbette yaşayan hemşehrilerimiz ile ilçemizde yaşayan halkımız arasında bir iyilik köprüsü kuruyor. Bu tür etkinliklerin diğer platform ve derneklerimize de örnek olması gerek" dedi.

"Alan el veren elden üstündür"

Şiran İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Kürşat Candemir, günün anısına Seydibaba Platformu Başkanı Bayram Küçük’e teşekkür belgesi takdim etti. Seydibaba Platformu Başkanı Bayram Küçük ise, "Biz; alan el, veren elden üstündür diyerek, çocukların mutluluğu, gülüşü ve tebessümünün her şeyin üzerinde olduğuna inanıyoruz. Yaşanılabilir ve yeni bir dünyayı çocuklarla inşa edebiliriz. Dünya gülümseyen ve mutlu olan çocuklarla daha güzeldir ve bizim buna çok ihtiyacımız var" diye konuştu.
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