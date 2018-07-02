İmam hatip lisesi öğrencileri yüzde 100 bursla barındırılacak

Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu, başarılı İmam hatip lisesi öğrencilerinin yüzde 100, diğer liselerde okuyan öğrencilerin ise yüzde 70 burs ile barındırılacağını açıkladı.Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu tarafından yapılan açıklamada,...

Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu, başarılı İmam hatip lisesi öğrencilerinin yüzde 100, diğer liselerde okuyan öğrencilerin ise yüzde 70 burs ile barındırılacağını açıkladı.

Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu tarafından yapılan açıklamada, başarılı İmam hatip lisesi öğrencilerinin yüzde 100, diğer liselerde okuyan öğrencilerin ise yüzde 70 burslu olarak barındırılacağı ifade edildi. Yurt yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Devletine, milletine, vatanına, bayrağına ve dinine bağlı, imam hatip ve diğer liselerde okuyan öğrencileri arıyoruz. Zeki, çalışkan, başarılı ve güzel ahlaklı gençleri bize yönlendirmenizi bekliyoruz. İmam hatip okulu öğrencileri yüzde 100, diğer liselerde okuyan öğrenciler yüzde 70 burslu (ücretsiz) olarak barındırılacaktır.”