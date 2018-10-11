İSTANBUL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 15:05

İndirim seferberliğine Bağcılarlı engelli bireylerden büyük destek

Türkiye genelinde başlatılan enflasyonla mücadele seferberliğine Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören kursiyerlerden de destek geldi. Engelliler tarafından üretilen ve Engelliler Sarayı Marketi’nde satışa sunulan hediyelik...

İndirim seferberliğine Bağcılarlı engelli bireylerden büyük destek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Türkiye genelinde başlatılan enflasyonla mücadele seferberliğine Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören kursiyerlerden de destek geldi. Engelliler tarafından üretilen ve Engelliler Sarayı Marketi’nde satışa sunulan hediyelik eşyadan elbiseye ve yiyeceklere kadar bütün ürünlerde yüzde 30 indirim yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nda yaptığı konuşmada tüm firmalarla asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve yıl sonuna kadar sürdürmeleri için anlaştıklarını söyledi. Açıklamaların ardından ülke çapında başlatılan indirim seferberliğine Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören kursiyerler de destek verdi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın talimatıyla engellilerin ürettiği ve satışa sunduğu bütün ürünlerde indirime gidildi. Engelliler Sarayı Market’inde bulunan elbise, oyuncak, hediyelik eşya, resim tablosu, el yapımı sabun, temizlik ürünleri ve benzeri bütün ürünlerde yüzde 30 indirim yapıldı. İndirimli ürünler bugünden itibaren satışa sunuldu.

"15 Temmuz’da nasıl dik durmuşsak, bugün de bu dik duruşu aynen sürdürüyoruz"

Ekonomik saldırılara karşı dik durmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Çağırıcı, "Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırıları bertaraf etmek adına Bağcılar ailesi olarak verdiğimiz mücadele güçlü bir şekilde devam ediyor. Önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine ABD menşeili ürünlerin satın alınması yerine yerli malı kullanımını teşvik amacıyla boykot başlatmıştık. Sonra döviz kurlarındaki spekülatif hareketleri bahane ederek ürün fiyatlarında fahiş artış yaparak veya gramajını düşürerek haksız kazanç elde edilmesini önlemek ve tüketici haklarını korumak için denetim çalışmalarını artırdık. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz de ilçe genelindeki market, toptan satış deposu ve marketlere anlık baskınlarını sürdürüyor. Taşıdığımız mesuliyetin bir gereği olarak enflasyonla mücadele seferberliğine destek olmak ve enflasyonu aşağı çekmek acıyla Engelliler Sarayı’mızdaki satılan ürünlerimizde yüzde 30 indirime gittik. Engelli kardeşlerimizin bu milli yaklaşımlarından dolayı da kutluyorum. 15 Temmuz’da nasıl dik durmuşsak, bugün de bu dik duruşu aynen sürdürüyoruz. Bundan dolayı gururluyuz ve mutluyuz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku