İş ve Kariyer Birimi, aynı gün içerisinde istihdam sağlıyor

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan İş ve Kariyer Birimi bu güne kadar binlerce Eyüpsultanlının iş sahibi olmasına olanak sağladı. İş arayan vatandaşlar var olan işlere uygunluklarına göre, aynı gün içerisinde dahi istihdam edilebiliyor.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan İş ve Kariyer Birimi bu güne kadar binlerce Eyüpsultanlının iş sahibi olmasına olanak sağladı. İş arayan vatandaşlar var olan işlere uygunluklarına göre, aynı gün içerisinde dahi istihdam edilebiliyor.

Eyüpsultan’da ikamet eden ve iş arayışı içerisinde olan vatandaşların iş arayışlarına destek olmak ve refah seviyelerini arttırılmak amacı ile kurulan iş ve kariyer birimi 2014 yılından bu güne 2 bin 330 kişinin iş bulmasına vesile oldu.

Her yaşa, eğitime ve meslek grubuna uygun işlerin bulunabildiği iş ve kariyer birimi 655 paydaş şirket ile birlikte çalışıyor.

Birebir veya toplu olarak gerçekleştirilen iş mülakatlarının yanı sıra birimimizin eğitim seminerleri ve kursları da bulunuyor.

“Çalışmak isteyen herkes işe yerleştiriliyor”

Uzun süredir iş ve kariyer birimi sorumlusu olarak görev yapan Büşra Özdemir konu ile alakalı, şunları söyledi;

“Bizler önce iş arayan vatandaşlarımızı tanıyoruz. Hangi işler için uygunlar, günde kaç saat çalışabilirler, eğitim durumları ve geçmiş tecrübeleri talep ettikleri işler için uygun olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz.Bunun için oluşturduğumuz bir CV havuzumuz var. Açılan ilanlara göre vatandaşlarımıza SMS yolu üzerinden bilgilendirmede bulunuyoruz. Bunun üzerine başvuru yapan vatandaşlarımıza hem mülakatlarda başarılı olabilmesi hem de istediği işte çalışabilmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Bugüne kadar birimimize başvuran 2 bin 330 kişi iş sahibi oldu. Bunların içerisinde aynı gün içinde işe yerleşen vatandaşlarımız da var. Aslında çalışmak isteyen herkes burada iş sahibi oluyor diyebiliriz.Çalışmakta olduğumuz işveren şirketler de bizden oldukça memnun. Başarımız her geçen gün artıyor. Tabi ki bu başarıyı önce Başkanımız Remzi Aydın’a, sonra vatandaşlarımızın bize olan inancına ve kendimize olan güvenimize borçluyuz.”

İş ve kariyer birimi Eyüpsultan’da ikamet eden ve iş arayan her vatandaşımıza hizmet veriyor. İş arayışı olan vatandaşlarımız bilgi almak için 440 15 46 ve 0538 277 45 38 nolu telefonlardan iş ve kariyer birim sorumlularına ulaşım sağlayabiliyor.İş arayış sürecinin başlaması ve mülakat evresine geçiş için adayların Alibeyköy’de bulunan İş ve Kariyer Merkezine gelip öz geçmiş formu doldurmaları gerekiyor.