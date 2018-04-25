İSAK kurtarma ekibi kampa girdi

İstanbul İtfaiyesi, 153 istasyonda dünyanın en modern teçhizatlarıyla yangın, afet önleme ve kurtarma hizmetlerinde 7/24 canla başla çalışıyor. 2016 yılından ‘İtfaiye Su altı ve Su Üstü Arama Kurtarma (İSAK)’ ekiplerini hayata geçiren İstanbul İtfaiyesi, imkan ve kabiliyetlerini görmek için Antalya’nın Kaş ilçesinde kampa girdi.

İstanbul İtfaiyesi, 153 istasyonda dünyanın en modern teçhizatlarıyla yangın, afet önleme ve kurtarma hizmetlerinde 7/24 canla başla çalışıyor. 2016 yılından ‘İtfaiye Su altı ve Su Üstü Arama Kurtarma (İSAK)’ ekiplerini hayata geçiren İstanbul İtfaiyesi, imkan ve kabiliyetlerini görmek için Antalya’nın Kaş ilçesinde kampa girdi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde kampa giren, yüzme, su altında durma, ilk yardım, hayat kurtarma, kazalara müdahale, dirençlilik, çeviklik ve hız, koşu, dayanaklılık, dağda yürüme, tüplü dalış, yüksekten atlama kabiliyetlerine sahip İSAK su altı timi, becerilerini teorik ve pratik eğitimle devam ettiriyor. Marmara Üniversitesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğiyle yapılan sualtı ve su üstü arama kurtarma eğitimini tamamlayan İSAK, müdahale kabiliyetlerini geliştirmek için eğitim çalışmalarına devam ediyor. 22 itfaiyeciden oluşan su altı itfaiye ekipleri, İstanbul’da sahil ve gölet bölgelerindeki istasyonlarda 24 saat görev başında bekliyor. İSAK ekibi, her türlü iklim şartlarında görev yapabiliyor.

İSAK ekipleri, her türlü hava koşullarında saatte 3 kilometre yüzebiliyor, 10 kilometre koşabiliyor. Scuba ekipmanları ile 42 metreye kadar dalış yaparak, akarsu, göl ve denizde her türlü arama kurtarma operasyonlarına katılabiliyorlar. Ekibin hepsinde scuba diver sertifikası, 3 yıldız dalıcı belgesi, gümüş cankurtaran belgesi ve arama kurtarma uzmanlığı belgesi bulunuyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde tatbikatlar yaptılar

İSAK ekipleri, göreve başlamadan önce yüzme, su altında durma, ilk yardım, hayat kurtarma, kazalara müdahale, dirençlilik, çeviklik ve hız, koşu, dayanaklılık, dağda yürüme, tüplü dalış, yüksekten atlama gibi zorlu eğitimleri tamamladılar. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen proje kapsamında İSAK ekipleri, Saroz, Kuşadası, Didim, Melen raftingi, Darıca, Florya, Adalar açıkları ve Belgrat ormanlarında aylarca eğitim ve tatbikat yaparak göreve hazır hale geldiler.