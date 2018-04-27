İSMEK’ten Meyve Bahçesi’ne 65 yıllık domates fidesi

İSMEK Gümüşsuyu Bahçe Bakımı sınıfı öğrencisi Telat Bayık tarafından tohum takası yöntemiyle elde edilen 65 yıllık “Tınaz Tepe” cinsi geleneksel doğal domates tohumundan üretilen fideler, Beykoz Belediyesi Meyve Bahçesi’nde toprakla buluştu.

İSMEK Gümüşsuyu Peyzaj ve Bahçe Bakımı Hocası Nisa Topçu eşliğinde öğrenciler tarafından Beykoz Belediyesi Hobi Bahçesi’nde organik tohumlardan üretilen Tınaz Tepe, Tomatillo Verde, Mor Domates fideleri Paşamandıra Meyve Bahçesi’ne hediye edildi.

Tohumlar korunacak

Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından Meyve Bahçesi serasına dikilen fideler yetiştirilerek tohumların nesilden nesile ulaşması ve korunması sağlanacak. Yapılan tohum takası etkinliğiyle genetiği bozulmamış yerli ve geleneksel tohum üretimine dikkat çekilmesi de amaçlanıyor.

“Beykoz Belediyesi’ne teşekkür ederiz”

İSMEK Usta Öğreticisi Nisa Topçu, “Beykoz Belediyesi’yle 10 yılı aşkın süredir işbirliğimiz var. Belediyemiz merkezimize ve kursiyerlerimize her türlü desteği sağlıyor. Hobi Bahçesi’nde bize bir uygulama alanı tahsis edildi. Kursiyerlerimizle burada sebze ve meyve yetiştiriciliği ve bakımı konusunda her türlü çalışmayı yapıyoruz. Tohumlarımızı da bu alanda yetiştirdik. Amacımız doğala dikkat çekmek. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’e ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine bizlere desteği için çok teşekkür ediyoruz” dedi.