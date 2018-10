İstanbul Büyükşehir Belediyesinden bin 500 spor kulübüne malzeme desteği

İSTANBUL (İHA) – 2004 yılından bu yana amatör spor kulüplerine destek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bin 500 spor kulübüne 11 milyon TL değerinde malzeme desteği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her yıl “Destek bizden başarı sizden” sloganı ile amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlıyor. 2004 yılından bu yana hem antrenmanlarda hem de müsabakalarda kullanılmak üzere spor malzemesi desteğine aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 11 milyon TL’lik spor malzemesini kulüp ve okullara dağıttı. Bin 500 kulüp ve okula 20 branşta 114 farklı kalemde 484 bin 295 adet malzeme desteğinin yapıldığı tören, Sultangazi Cebeci Spor Kompleksi’nde yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın da katıldığı tören gösterilerle başladı.

“Yöneticiler olarak sorumluluğumuz var”

Amatör spor kulüplerine yapılan malzeme desteği hakkında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, her sene yapılan destekle herkesi sporla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. 187 okula spor salonu yaptıklarını da ifade eden Başkan Uysal, “İstiyoruz ki İstanbul’da spor yapmak istiyorum diyen imkanım yok demesin, malzemem yok demesin. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece çocuklara ve gençlere değil, İstanbul’da bulunan herkese sporu nasıl yaptırabilir, sporla iç içe nasıl yaşatabiliriz onun mücadelesini veriyoruz. Bizim yöneticiler olarak sorumluluğumuz var. Büyükşehir Belediyesi olarak her sene ciddi miktarda malzeme desteği veriyoruz. Sadece malzeme desteği değil, kulüplerimizin spor yapabileceği sahalar ve spor salonları için ciddi şekilde emek harcıyoruz. İBB olarak şu anda okullarımızın bahçelerine 187 spor salonu yapmış vaziyetteyiz. Her sene de yapmaya devam ediyoruz. Hedefimiz İstanbul’da spor salonu olmayan hiçbir okul kalmasın” dedi.

Konuşmaların ardından malzeme desteği alan kulüplerin sporcuları sahnede Başkan Uysal ile hatıra fotoğrafı çektirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin malzeme desteği verdiği branşlar ise futbol, voleybol, basketbol, hentbol, karate, judo, tekvando, kickboks, muay thai, wushu, kort tenisi, satranç, masa tenisi, badminton, jimnastik, atletizm, okçuluk, futsal, yüzme ve güreş olarak seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ve okul spor takımlarına malzeme desteği sağlayarak, İstanbul’da amatör sporun ve spor kulüplerinin güçlenmesi ve sporda kentin elde ettiği başarıların artmasını hedefliyor.