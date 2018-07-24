Kadın kursiyerler çeyiz siparişlerine yetişmekte zorlanıyor

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’ndeki El Sanatları sınıfında eğitim gören kursiyerler, düğün sezonu nedeniyle siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Kadınlar, gelinlerin isteği doğrultusunda iğne oyasından nikah şekerine, İngiliz dantelinden kasnak tasarımına kadar birçok ürün için saatlerce ter döküyor. Adeta bir tekstil firmasına dönen kurs binasında birçok gelinin siparişi sırada bekliyor.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’ndeki El Sanatları sınıfında eğitim gören kursiyerler, düğün sezonu nedeniyle siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Kadınlar, gelinlerin isteği doğrultusunda iğne oyasından nikah şekerine, İngiliz dantelinden kasnak tasarımına kadar birçok ürün için saatlerce ter döküyor. Adeta bir tekstil firmasına dönen kurs binasında birçok gelinin siparişi sırada bekliyor.

Bağcılar’da kadınların ikinci adresi haline gelen Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi El Sanatları sınıfında hareketli ve yoğun günler yaşanıyor. İlk günler eğitim için çabalayan kadınlar, düğün sezonuna denk gelen bugünlerde ise aldıkları siparişleri yetiştirmek için uğraşıyor. Kadınlar ellerindeki iğnelerle bohçadan salon takımlarına, kasnak tasarımından kına tepsisine kadar çeyiz ürünleri hazırlamaya çalışıyor.

“İğne oyası, yazmalar, başörtü, bohçalar hepsini burada öğrendim”

Adeta bir tekstil firmasına dönen kurs binasında gelin adaylarının renk ve model isteğine göre işlemeler yapılıyor. 4 yaşındaki kızı Rabia ile kursa gelen ev hanımı Fatma Sevim ise siparişlere yetişemediğini söylüyor. Sevim, “Buraya geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum. İğne oyası, yazmalar, başörtü, bohçalar vesaire hepsini burada öğrendim.Kursa geldiğimi duyan akrabalarım benden çeyiz hazırlamamı istediler. Şimdi onların çeyizliklerini yapıyorum. Onlara yaptığımı duyan komşuları da özel isteklerde bulundu. Onların ısmarlamaları da sırada bekliyor” dedi.

“Kızımın acelesi olmadığı için onun çeyiz işine ara verip diğerlerine yoğunlaştım”

Kızının çeyizini yapmak için katıldığı kursta para kazanmaya başlayan Nurdane Ünal ise şunları söyledi:

“18 yaşında Beyzanur isminde kızım var. Burada onun çeyizini yapıyorum. Kendi işimi yaparken siparişler de almaya başladım. Özellikle düğün dönemlerinde işler iyice yoğunlaştı. Kızımın acelesi olmadığı için onun çeyiz işine ara verip diğer isteklere yoğunlaştım. Çoğunlukla İngiliz danteli ve tespih istiyorlar. Yoruluyorum ama buna değdi. Kurs sayesinde para kazanmaya başladım.”

“Gelin adayları ellerinde örneklerle gelip siparişler veriyor”

Hareketlilikten memnun olduğunu söyleyen Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Koordinatörü Özlem Şahin de, “Binamız bu aylarda özellikle evlilik hazırlığı yapan aileleriyle dolup taşıyor. Gelin adayları ellerinde örneklerle gelip ‘Bunun aynısını istiyorum’ diyorlar. Dışarıya göre uygun olduğu için çok rağbet görüyoruz. Bu yoğunluk kursiyerlerimizi de mutlu ediyor. Emeklerinin karşılığını almaya başladılar. Aldığı siparişi yetiştirmek için akşam bina kapanana kadar çalışanlar bile var” dedi.

“Kadınlar evde oturmak yerine meslek sahibi oluyor”

Kadınların kurslar sayesinde zamanlarını daha iyi değerlendirdiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kurslarımız her dönem yoğun ilgi görüyor. Genç kızlarımız ve kadınlar evde boş oturmak yerine 9 aylık eğitim sonunda bir meslek sahibi oluyor. El emeği göz nuru ürünlerini satarak da aile bütçesine katkıda bulunuyorlar” dedi.