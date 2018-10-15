Kadınların umut kapısı 'Ümraniye Hanımeli Çarşısı'

Ümraniye Belediyesi’nin, Sosyal Yardım Projeleri kapsamında kadınlara yönelik hayata geçirdiği projelerden biri olan Hanımeli Çarşısı kadınlara umut olmaya devam ediyor. Maddi durumu iyi olmayan, eşinden ayrılmış ya da eşi vefat etmiş kadınlara ücretsiz olarak tahsis edilen birbirinden renkli 14 dükkânın bulunduğu çarşıda kadınlar el emeklerini alın terine dönüştürüyor.

Ümraniye Belediyesi’nin, Sosyal Yardım Projeleri kapsamında kadınlara yönelik hayata geçirdiği projelerden biri olan Hanımeli Çarşısı kadınlara umut olmaya devam ediyor. Maddi durumu iyi olmayan, eşinden ayrılmış ya da eşi vefat etmiş kadınlara ücretsiz olarak tahsis edilen birbirinden renkli 14 dükkânın bulunduğu çarşıda kadınlar el emeklerini alın terine dönüştürüyor.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarına katkıda bulunmayı hedefleyen Ümraniye Belediyesi ürettiği ürünleri gelire dönüştürmek isteyen kadınlara destek veriyor. Ümraniye Belediyesi’nin kadınlara yönelik birçok çalışmasından biri olan sosyal yardım projeleri kapsamında öne çıkan Hanımeli Çarşısı Ümraniye’de ikamet eden - özellikle dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan ya da maddi durumu iyi olmayan veya eşinden ayrılmış ya da eşi vefat etmiş - kadınların sadece kendi el emeği göz nuru ürünlerini güvenli ve kolay bir şekilde sergileyip satabilmelerine imkân sağlıyor. Bu kapsamda 131 aktif üye kadının hizmet aldığı Hanımeli Çarşısı’nda birbirinden farklı renklerde tasarlanan ayrıca 1 dükkânın sürekli engelli vatandaşlara tahsis edildiği toplamda 14 dükkân bulunuyor. Ümraniye Sondurak’ta bulunan Hanımeli Çarşısı iki haftalık periyotlarla yenilenen gruplar halinde haftanın 7 günü saat 09:00-17:30 saatleri arasında hizmet veriyor. Halkın yoğun ilgi gösterdiği Hanımeli çarşısında ürünlerini satan kadınlar böylesine güzel bir çarşının kendilerine tahsis edilmesinden dolayı Başkan Hasan Can’a teşekkür ettiler.