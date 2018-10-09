Kağıthane Belediye Başkanı Kılıç öğrencilerle buluştu

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından bu yıl 9.’su düzenlenen ’Yerel Yönetimler Akademisi’’ne katıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, BAU konferans salonunda düzenlenen programda, Hükümet ve Liderlik Okulu (HLO) üyesi öğrencilerden Berke Erşan’ın moderatörlüğünde, halkla ilişkiler çalışmalarını anlattı.

Kağıthane’de 500 bin kişilik mutlu bir aile olduklarını belirten Başkan Kılıç, kültür etkinlikleri, nikah, ve ev ziyaretleri gibi programlarla her zaman vatandaşlarla birlikte olduklarını söyledi. 2004 yılında Kağıthane Belediye Başkanı seçildiğini anımsatan Kılıç, o tarihten bugüne halkla iç içe olduklarını ifade ederek, ‘’Vatandaşla aramızda engel olmaması için makam odamızın kapısını kaldırdık. Her sabah 8’de makam odamıza geliyoruz ve halkımızla görüşüyoruz. Vatandaşlarımız randevu almaya gerek kalmaksızın bizimle görüşebiliyor’’ dedi.

Başkan Kılıç, dileyen vatandaşın kendisine telefonla da ulaşabileceğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

‘’Telefonumuz sürekli açık. Vatandaşla aramıza kesinlikle engel koymuyoruz. Makam odamızda kameralar var, odayı internet üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Esnaf ziyaretleri, halk meclisleri ve kadın kent gönüllüleri toplantıları düzenleyerek vatandaşlarımızın istek ve taleplerini yerinde dinliyoruz. Cenazelerde de komşularımızı yalnız bırakmıyoruz. Her aşamada yanlarında olmaya gayret ediyoruz."

Başkan Kılıç, konuşmasının ardından salondaki öğrencilerin çeşitli konularda yönelttiği soruları yanıtladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.