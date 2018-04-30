Kalamış yat limanı özelleştirme ihalesi geri çekildi

Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Yat Limanı’nın doldurularak büyütülmesine karşı açtığı davalar nedeniyle, Özelleştirme İdaresi’nin satışa çıkardığı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi geri çekildi. Özelleştirme sürecinin tamamlanması için davaların çözümlenmesini beklenecek.

Kadıköylülerin ve İstanbulluların yoğun kullandıkları sosyal alanlar olan Fenerbahçe ve Kalamış Yat Limanı 2011 yılında özelleştirme kapsamına alındı. Yat Limanı’nın yapılaşmasının önünü açan 1/5 bin ve 1/bin Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları 17 Mart 2015 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu(ÖYK) tarafından onaylandı. ÖYK tarafından onaylanan plana göre yat limanı yapılaşmaya açılıyordu. Otopark hariç 15 bin metrekare inşaat alanı yapılabilecek limana 7.5 metre yüksekliğinde (iki kat) “turizm tesis alanı” kurulabilecek, yat limanı içinde - istenirse - 750’şer metrekarelik 10 farklı ticaret alanı ve otel inşaatı yapılabilecekti.

Kadıköy Belediyesi plana itiraz etti

Kadıköy Belediyesi onaylanan plana yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırması, halkın kıyı kullanımını azaltması, kıyı siluetini bozması, mevcut plana uygun olmaması, ekolojik dengenin bozularak yosunlaşmayı arttırması, ÇED raporunun olmaması ve hava koridorunu nedenleriyle itiraz etti. Kadıköy Belediyesi’nin Özelleştirme Yüksek Kurulu’na yaptığı itiraz reddedildi. Belediye konuyu mahkemeye taşıdı. Danıştay 6. Daire Mahkemesi bilirkişi raporuna rağmen dava konusu planların “yüzen iskele alanlarının” emsal hesabına dahil edilmesi dışında yürütmenin durdurulması istemini reddetti.

36 yıllığına ihaleye çıkarıldı

Özelleştirme Yüksek Kurulu mahkeme kararının ardından plan tadilatı yaptı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5 bin ölçekli koruma amaçlı Nazım imar planı değişikliği ve 1/bin ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararıyla onaylanarak 10 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeni planda yüzen iskele emsal hesabından çıkarıldı. ÖYK kararının askıya çıkması beklenmeden ‘işletme hakkının verilmesi’ yöntemiyle 36 yıllık süreyle ihaleye çıkarıldı. Bunun dışında yapılaşmaya ilişkin bir değişiklik yapılmadı. Özelleştirme İdaresi Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı`nın özelleştirilmesi ihalesinde ilk teklif tarihi olan 15 Şubat 2018 olan son teklif verme tarihini 27 Nisan 2018’e erteledi.

Özelleştirme süreci Kadıköy Belediyesi’nin dava sürecine takıldı. Belediye yeni plan askıya çıkmadan sürenin başlatıldığını belirterek dava sürecini yeniden başlattı. Bu davalar nedeniyle Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirmesine teklif alınmadı. İdare özelleştirmeyi dava sorunu çözümlenene kadar erteledi. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, halkın kullanımına açık olan Kalamış’ta yoğunluk artışına kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını çizerek, “Kadıköylülerin Fenerbahçe sahilini kullanım hakkını engelleyen, yat limanı ve çevresini yapılaşmaya açan, halkı deniz kıyısından koparacak, şirketlerin iznine ihtiyaç duyar hale getirecek projeleri kesinlikle onaylamayacağız. Bu projeyi yaptırmamakla ısrarcıyız” dedi.