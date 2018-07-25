Kazlıçeşme sahildeki lavabolar artık ücretsiz

Zeytinburnu Belediyesi, vatandaşların lavabo ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Kazlıçeşme sahildeki tüm lavaboları ücretsiz hale getirdi.

Cami lavabolarının ücretsiz olduğu Zeytinburnu’nda, vatandaşlar artık Kazlıçeşme sahildeki lavaboları da herhangi bir ücret ödemeden kullanabilecek. Özellikle hafta sonları piknikçilerin uğrak noktası olan Kazlıçeşme sahilde vatandaşların lavabo, mescit ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla belediye tarafından sahile inşa edilen ücretsiz umumi lavaboları haftada yaklaşık 2 bin kişinin kullanması bekleniyor. İkisi engelli toplam 18 tane lavaboda mescit, şadırvan, bebek bakım odası ve engelliler için bölümler bulunuyor. Ayrıca lavaboların temizliği, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu gibi tüm malzemeleri de yine Zeytinburnu Belediyesi tarafından karşılanıyor. Her kullanımdan sonra lavaboları temizleyen hijyen ekibi ise lavaboları kullanan vatandaşların beğenisini şimdiden kazandı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen hizmet, namaz kılmak isteyenler için de temiz lavabo arama derdine son veriyor.

Tüm ihtiyaçları belediye karşılıyor

Amaçlarının yıllardır ilçedeki camilerde verdikleri hizmeti artık sahildeki tüm vatandaşlara da ulaştırmak olduğunu söyleyen Çevre Mühendisi Burçin Bağcı, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile Zeytinburnu’ndaki cami lavabolarını yenileyerek Türkiye’de ilk defa ücretsiz olarak ilçe sakinlerinin kullanımına sunmuştuk. Şimdi de özellikle hafta sonları piknikçiler tarafından yoğun ilgi gören Kazlıçeşme sahilimizde bu hizmeti başlattık. İkisi engelli toplam 18 tane olan modern umumi lavabolarımızda, şadırvan, mescit, engeli bölümü ve bebek bakım odası bulunmaktadır. Lavabolarda kağıt havludan, tuvalet kağıdına, sıvı sabundan parfüme kadar lavaboların tüm ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanıyor. Ayrıca buradaki görevli arkadaşlarımız her kullanımdan sonra da lavaboları temizliyor" ifadelerini kullandı.

Camilerdeki lavaboların ücretsiz ve temiz olmasının sahilde spor ve piknik yapan ya da ailesiyle birlikte gezmeye gelenler için önemli bir hizmet olduğunu vurgulayan Furkan Beşik adlı vatandaş, “Az önce ileride arkadaşlarımızla birlikte mangal yapıyorduk. Namaz kılmak için lavaboyu kullanmamız gerekti. Arkadaşlar, Zeytinburnu Belediyesine ait ücretsiz tuvalet olduğunu söylediler. İçeri girdiğimizde gayet hijyenik ve temiz bir ortamla karşılaştık. Belediyemizden ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.