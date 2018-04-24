İSTANBUL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 15:19

Küçük tiyatroculardan büyük performans

Beykoz Belediyesi ile Beykoz Vakfı tarafından düzenlenen 80 Günde Devr-i Alem adlı tiyatro oyunu Beykoz Vakfı tiyatro öğrencileri tarafından sahnelendi.

Küçük tiyatroculardan büyük performans
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Beykoz Belediyesi ile Beykoz Vakfı tarafından düzenlenen 80 Günde Devr-i Alem adlı tiyatro oyunu Beykoz Vakfı tiyatro öğrencileri tarafından sahnelendi.

Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezinde 23 Nisan akşamı seyirciyle buluşan Beykoz Vakfı Tiyatrosu çocuk oyuncuları sergiledikleri performansla büyükleri aratmadı. Beykoz Vakfı’nda kurs gören 7-15 yaş aralığındaki çocukların yaklaşık 4 aylık eğitimler sonucu sahneledikleri oyunu çocukların aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve sanatsever ilçe sakinleri izledi. Yazar, yönetmen ve oyuncu Göksel Arslan tarafından yönetilen, tiyatroseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen oyunda Bay Phileas Fogg’un dünyanın çevresini 80 günde dolaşabileceğini iddia ettiği 80 Günde Devr-i Alem hikayesi ele alındı. Gecenin sonunda tiyatro severler oyuncuların performansını ayakta alkışladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku