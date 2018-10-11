Küçükçekmece Belediyesinden vatandaşlara istihdam desteği

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı İstihdam ve Kariyer Merkezi tarafından Küçükçekmece’de ikamet eden vatandaşlara istihdam sağlanıyor. Bu kapsamda yüzlerce kişi başvuru formu doldurarak mülakatlara girdi.

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı İstihdam ve Kariyer Merkezi tarafından Küçükçekmece’de ikamet eden vatandaşlara istihdam sağlanıyor. Bu kapsamda yüzlerce kişi başvuru formu doldurarak mülakatlara girdi.

Küçükçekmece’de ikamet eden ve iş arayan vatandaşlara Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı İstihdam ve Kariyer Merkezi istihdam sağlıyor. Kurumsal firmalar ile vatandaşları buluşturan merkez sayesinde binlerce vatandaş çeşitli firmalarda işe yerleşti. Bu kapsamda iş başvurusuna katılan yüzlerce vatandaş, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezine gelerek iş başvurusunda bulundu. Firma ve işleyişi hakkında sunumlar ile çeşitli bilgilere sahip olan vatandaşlar, daha sonrasında firma yetkilileri tarafından mülakata tabi tutuldular. Katılımın yoğun olduğu mülakatta, vatandaşlar bu

hizmetten memnun olduklarını ifade etti.

“5 binin üzerinde vatandaşımızı işe yerleştirdik”

İstihdam ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Mehmet Sarıbaş, “Buradaki iş toplantısına Çelebi firmasından geldiler. İlçemiz sınırları içerisinde oturan işsiz vatandaşlarımıza niteliklerine göre iş bulmaya çalışıyoruz. Firma bizden B sınıfı ve E sınıfı şoför talep etti. Bu doğrultuda biz de vatandaşlarımızı davet ettik. Firmayla vatandaşları bir araya getirmeye çalışıyoruz. İstihdam ve Kariyer Merkezi 2009’dan beri faaliyette. 5 binin üzerinde vatandaşımızı işe yerleştirdik. Gelen vatandaşlarımızın niteliklerini belirleyip, o nitelikler doğrultusunda kurumsal firmalara yönlendirmeler yapıyoruz” dedi.

“Bu olursa benim için daha iyi olacak”

Mülakat sonrası konuşan Gürcan Kabaş, “Çelebi firmasının İŞKUR destekli olarak başlatmış olduğu alımlar halkımız için iyi bir yönde etki yapacağını düşünüyorum. Sektör olarak iyi bir sektör. Yapmış olduğu mülakatlarda iş tanımlarıyla ilgili gerçekten çok açıklayıcı olduklarını düşünüyorum. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Yüksek bir katılım oldu. Ben de herkes için hayırlı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

8 aydır işsiz olduğunu ifade eden Naci Arslan ise, “Mülakatta heyecanlıydım. Çünkü 8 aydan beri boştaydım. Günlük yevmiye işlerine gidiyordum. Bu olursa benim için daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.