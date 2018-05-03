Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi Yılsonu Sergisi açıldı

Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri bir yıllık emeklerinin ürünü olan eserleri, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri bir yıllık emeklerinin ürünü olan eserleri, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Geleneksel yıl sonu sergisinin açılışına Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, İlçe Müftüsü Mustafa Temel, Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nurtekin Kahrıman, eğitmenler ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Protokol üyelerinin açılışını yaptığı sergide tezhip, yağlıboya, karakalem, nakış, alüminyum folyo, giyim, resim, cam mozaik ve daha pek çok branşta eserler sergileniyor. Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya halk eğitim merkezlerinin 7’den 77’ye her yaş grubundan vatandaşı kucakladığını ifade ederek, kursiyerleri tebrik etti.

“Hünerli Eller Çarşısı’nda el emeği kazanca dönüşüyor”

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, belediye olarak hünerli kadınların bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Hünerli Eller Çarşısı’nı hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Kadınlarımız el işleri konusunda çok başarılılar. Bizler yerel yönetim olarak onları desteklemek amacıyla Hünerli Eller Çarşısı’nı hizmete açtık. Buradaki hanım kardeşlerimiz de çarşımızdan el emeklerini kazanca dönüştürmesi noktasında faydalanabilirler” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, sergide eseri bulunan kursiyerleri tebrik ederek, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ve Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bünyesinde 40 bin kursiyere eğitim veren Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi’nin yıl sonu sergisi 10 Mayıs’a dek Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.