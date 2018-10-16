Küçükçekmece zabıta artık Ginger’lı

Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Ekipleri artık Ginger araçlarla hizmet verecek. Bu sayede vatandaşların istek ve şikayetlerine daha hızlı ve kolay cevap verilecek.Sosyal belediyecilik anlayışını benimseyerek insanı ön planda tutan Küçükçekmece...

Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Ekipleri artık Ginger araçlarla hizmet verecek. Bu sayede vatandaşların istek ve şikayetlerine daha hızlı ve kolay cevap verilecek.

Sosyal belediyecilik anlayışını benimseyerek insanı ön planda tutan Küçükçekmece Belediyesi, bu konudaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 7 gün 24 saat aralıksız Küçükçekmeceli vatandaşlar için çalışan Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri artık Ginger denilen araçlarla daha hızlı ve pratik bir şekilde hizmet verecek.

Çok daha hızlı ve tasarruflu

Bu kapsamda Hürriyet Caddesi’nde gerçekleşen teslim töreninde zabıta ekiplerine Ginger araçlar dağıtıldı. Ginger araçlarla ilk denetimlerine çıkan zabıtalar teftişte bulundu. Bu sayede çok daha hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden zabıta ekiplerinin Ginger’lerle dolaşması ise renkli görüntüler oluşturdu.

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında son teknoloji araçlarla vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmesi amaçlanıyor. Ayrıca yakıtlı araç kullanmak yerine elektrikli Ginger’lerle tasarruf da edilmiş olacak.