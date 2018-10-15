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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:38

Küçükçekmece’de görme engelliler kahvaltıda buluştu

Küçükçekmece Belediyesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü kapsamında ilçedeki görme engellileri kahvaltı organizasyonunda bir araya getirdi.Selçuklu Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelen 50 engelli vatandaşa görme engellilerin...

Küçükçekmece'de görme engelliler kahvaltıda buluştu
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Küçükçekmece Belediyesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü kapsamında ilçedeki görme engellileri kahvaltı organizasyonunda bir araya getirdi.

Selçuklu Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelen 50 engelli vatandaşa görme engellilerin bağımsızlığını ve özgürlüğünü ifade eden beyaz baston hediye edildi. Kahvaltıya AK parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Engelliler Koordinasyon Merkezi(EKM) Başkanı Yücel Yıldızhan, AK Parti Küçükçekmece Sosyal Politikalar Başkanı Yeliz Özel, Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyeleri de katıldı. Organizasyonda protokol üyeleri görme engelli vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve beklentilerini dinledi. Görme engelli Ercan Bican (47) Küçükçekmece Belediyesi’ne kendileri için özel olan Beyaz Baston Görme Engelliler Günü’nü unutmadıkları için teşekkür etti.

Görme engelli bir başka vatandaş Satılmış Duran(56) ise “Küçükçekmece Belediyesi’nin görme engelliler için ilçede sağladığı kolaylıklara teşekkür ederiz. Beyaz baston bizler için çok önemli. Ağaç, tabela, merdiven, iniş çıkış ne varsa bizden önce baston gördüğü için bize çok yardımcı oluyor. O olmadan yürümemiz mümkün değil” dedi.
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