İSTANBUL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:29

Küçükçekmece’de Yeşilçam Sinema Geceleri başladı

Nostaljik açık hava yazlık sinema geceleri Küçükçekmece’de yeniden hayat buldu. Küçükçekmece Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Meydanı’nda düzenlenen Yeşilçam Sinema Geceleri’nin açılışı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmiyle...

Küçükçekmece'de Yeşilçam Sinema Geceleri başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Nostaljik açık hava yazlık sinema geceleri Küçükçekmece’de yeniden hayat buldu. Küçükçekmece Belediyesi tarafından Fevzi Çakmak Meydanı’nda düzenlenen Yeşilçam Sinema Geceleri’nin açılışı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmiyle yapıldı.

Patlamış mısır eşliğinde sinema keyfi

1977 yapımı, başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın paylaştığı, Atıf Yılmaz’ın yönettiği Türk sinemasının kült filmlerinden ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ı yüzlerce kişi açıkhavada ve dev ekranda hep birlikte izledi. Seyircilere sinemanın olmazsa olmazı patlamış mısır ikram edildi.

Yeşilçam’ın eskimeyen filmlerinin beyazperde de izleyiciyle buluşacağı,

8 gün boyunca devam edecek sinema günleri kapsamında 5 Temmuz ‘ Neşeli Günler’, 6 Temmuz ‘Süt Kardeşler’, 7 Temmuz ‘Mavi Boncuk’, 8 Temmuz ‘Hababam Sınıfı’, 9 Temmuz ‘Canım Kardeşim’,10 Temmuz ‘Çiçek Abbas’ ve 11 Temmuz’da ‘Bizim Aile’ seyirciyle buluşacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku