Küçükçekmece’de Yeşilçam Sinema Geceleri başladı

8 gün boyunca devam edecek sinema günleri kapsamında 5 Temmuz ‘ Neşeli Günler’, 6 Temmuz ‘Süt Kardeşler’, 7 Temmuz ‘Mavi Boncuk’, 8 Temmuz ‘Hababam Sınıfı’, 9 Temmuz ‘Canım Kardeşim’,10 Temmuz ‘Çiçek Abbas’ ve 11 Temmuz’da ‘Bizim Aile’ seyirciyle buluşacak.

1977 yapımı, başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın paylaştığı, Atıf Yılmaz’ın yönettiği Türk sinemasının kült filmlerinden ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ı yüzlerce kişi açıkhavada ve dev ekranda hep birlikte izledi. Seyircilere sinemanın olmazsa olmazı patlamış mısır ikram edildi.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.