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18 Ekim 2018 Perşembe 09:56

Kültür ve sanat dostları ’Renklerin Sesi’nde buluştu

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, Ressam Semih Hız’ın eserlerinden oluşan ‘Renklerin Sesi’ sergisine ev sahipliği yaptı.Kültür ve sanat dostlarının büyük ilgi gösterdiği serginin açılışına Küçükçekmece...

Kültür ve sanat dostları 'Renklerin Sesi'nde buluştu
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Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, Ressam Semih Hız’ın eserlerinden oluşan ‘Renklerin Sesi’ sergisine ev sahipliği yaptı.

Kültür ve sanat dostlarının büyük ilgi gösterdiği serginin açılışına Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Nurettin Çevik, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Engin Köklüçınar da katıldı. Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden, sanatçıyı tebrik ederek, davetlilerle birlikte sergiyi gezdi.

1975 yılında resim yapmaya başlayan Semih Hız, bir süre ara verdiği resme daha sonra Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği kurslara katılarak devam etti. İlk kişisel sergisini açmanın heyecanını yaşayan sanatçı, “Resim yapmak bana her şeyi unutturuyor. İlkokuldan beri resimle alakalıyım ama özellikle emekli olduktan sonra kendimi resme verdim. Yağlıboya çalışıyorum. Tüm sanatseverleri de sergiye davet ediyorum” dedi.

Sergide Semih Hız’ın çalışmalarının yanı sıra Halil Poçar’a ait cam kesme mozaikler ve Ayşe Poçar ile Işık Yurdayarar’a ait resimler de davetlilerin beğenisine sunuldu. Sergi, 2 Kasım’a dek AKSM’de izlenebilir.
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