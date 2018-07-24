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24 Temmuz 2018 Salı 11:55

Kurucu Rektör Akpınar’dan ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ mesajı

’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ nedeniyle, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar yazılı bir mesaj yayımladı.

Kurucu Rektör Akpınar'dan ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
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’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ nedeniyle, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar yazılı bir mesaj yayımladı.

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Yöneticiler Kurulu Başkan Vekili Cemile Esenyel, ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nu kutladı.

“Sansürün kaldırılması basın çalışanlarına ilham verdi”

Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar günün anlam ve önemine ilişkin mesajında şunları kaydetti:

"Büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış coğrafyamızın bugünkü çağında; farklı dil ve inanışlara mensup ’insanlığın’ ifade özgürlüğü; özellikle, basın ve yayın çalışanlarının zihinlerinin ‘apaçık’ olabilmesi ile orantılıdır. Bu coğrafyada, büyük medeniyet geleneğinin devam şartının ise; bu şuur açıklığının, ‘berraklık oranı’ ile ilgili olduğunu hissediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Basın, milletin müşterek sesidir’ özdeyişi; ‘basındaki berraklık oranının nasıl olması gerektiği’ konusundaki tüm şüpheleri ortadan kaldıracak kadar güçlü ve ölümsüz bir sözdür. II. Meşrutiyet ilanı vesilesiyle, 24 Temmuz 1908 tarihinde ’Sansürün Kaldırılması’ gibi evrensel bir tutku, basın tarihimiz için gerçek olmuştur. Bu gerçekliğin, günümüz basın yayın çalışanlarına da gerekli tüm ilhamı vereceği yönündeki inancımızı koruyoruz. Bu düşünce ve duygular eşliğinde, özverileri ile görevlerinin başında olan basın mensuplarının ’24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutluyor, ’Gazeteci’ olarak bu yaşamdan ayrılmış mümtaz kişilikleri de sonsuz saygılarımla anıyorum."
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