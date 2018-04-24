Lale Devri’nde Eyüpsultanlı kadınların hak arama mücadelesi anlatıldı

EYSAM’ın konuğu olan Dr. Yasemin Keskin, hazırladığı "Lale Devrinde Eyüpsultan Kadınlarının Hak Arama Mücadelesi" konulu yüksek lisans tezini katılımcılarla paylaştı.

Eyüpsultan Araştırma Merkezi’nin ev sahipliğinde Eyüpsultan’ı konu alan tezlerin katılımcılarla paylaşıldığı, tartışıldığı EYSAM Akademik Buluşmaları’nın 5’incisi gerçekleştirildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hayata geçirilen buluşmada kamuya ait ilk araştırma merkezi EYSAM’ın konuğu olan Dr. Yasemin Keskin, hazırladığı "Lale Devrinde Eyüpsultan Kadınlarının Hak Arama Mücadelesi" konulu yüksek lisans tezini katılımcılarla paylaştı. Dr. Keskin, 1700’lü yıllarda Eyüpsultan’da yaşayan kadınlara yönelik çıkartılan yasaları, kadınların açmış oldukları davaları ve bu davaların sonuçlarını anlatarak, o dönemdeki kadınların sosyal hayattaki yerlerini, haklarını nasıl aradıklarını ve ulaştıkları sonuçları gözler önüne serdi.

Akademik Buluşma’nın sonunda konuşmacı Keskin’e, Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Çalışan, ESTAM tarafından tasarlanan Eyüpsultan gravürü, bir tablosu ve ESTAM projeler kitapçığı hediye etti. Katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından program sona erdi.