Maltepeli kadınların Boğaz keyfi sürüyor

Maltepe Belediyesi tarafından, kadınlar için düzenlenen Boğaz turlarının ikinci etabı başladı. Altıntepe ve Esenkent sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen turda kadınlar, halaylar ve türkülerle eğlenceye doyarken, kadınların eğlencesine ve mutluluğuna ortak olan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Şehir hayatında birbirimizin yüzünü göremiyoruz. İşte bu turlar Maltepelileri bir araya getirip, kaynaşmanızı sağlamak için” dedi.

Maltepe Belediyesi tarafından, kadınlar için düzenlenen Boğaz turlarının ikinci etabı başladı. Altıntepe ve Esenkent sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen turda kadınlar, halaylar ve türkülerle eğlenceye doyarken, kadınların eğlencesine ve mutluluğuna ortak olan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Şehir hayatında birbirimizin yüzünü göremiyoruz. İşte bu turlar Maltepelileri bir araya getirip, kaynaşmanızı sağlamak için” dedi.

Maltepe Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Boğaz turları, Altıntepe ve Esenkent mahallelerinin katılımıyla devam etti. Halaylar, türküler ve danslarla bir şenlik havasında geçen turda, kadınlar doyasıya eğlendi. Adalar, Kız Kulesi, Boğaz Köprüsü ve tarihi yalılar başta olmak üzere, İstanbul’un eşsiz mekânlarını gezen ve Boğaz havası alan kadınlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Başkan Ali Kılıç’ın da katılarak kadınların eğlencesine ortak olduğu turda, kadınlar Başkan’a mahalleleriyle ilgili sorular yöneltti.

Altıntepe’ye kreş

Kılıç, yaptığı konuşmada, “Dünyanın koca yükünü omuzlarında taşıyan değerli kadın kardeşlerim, bu hayatın koşuşturmasından bir nebze olsun rahat bir nefes alıp eğlenmeniz, gülüp, kaynaşmanız için düzenlediğimiz tekne turlarına hoş geldiniz. Şehir hayatında birbirimizin yüzünü göremiyoruz. İşte bu turlar Maltepelileri bir araya getirip kaynaşmanızı sağlamak için. Geldiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Varlığınızla, hayatımızın her alanında bizlere destek olan siz değerli kadın kardeşlerimiz için elimizden geleni değil, fazlasını yapacağız. Geleceğimizi kurtaracak olan gençlerimizi yetiştiren, onları büyüten sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Bugün Altıntepe ve Esenkent Mahalleleri’nden kadın kardeşlerimizle buradayız. Söz verdiğimiz gibi Altıntepe Mahallesi’ne çocuklarımız için kreş yaptık ve eylül ayında hizmete açıyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız her şey sizler için. Bol keyifli ve eğlenceli bir gün geçirmeniz dileğimle” dedi.