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24 Nisan 2018 Salı 12:51

Menopoz döneminde diş sağlığı tehlikede

Protez Uzmanı Dr. İlker Arslan, özellikle sık karşılaşılan kemik erimesi ve buna bağlı dişeti çekilmesinin artış yaşandığı menopoz döneminde dikkat edilmediği takdirde diş sağlığının tehlikeye girebildiğini söyledi.Protez Uzmanı...

Menopoz döneminde diş sağlığı tehlikede
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Protez Uzmanı Dr. İlker Arslan, özellikle sık karşılaşılan kemik erimesi ve buna bağlı dişeti çekilmesinin artış yaşandığı menopoz döneminde dikkat edilmediği takdirde diş sağlığının tehlikeye girebildiğini söyledi.

Protez Uzmanı Dr. İlker Arslan, "Menopoz, kadınlar için biyolojik ve psikolojik olarak birçok değişimin yaşandığı zorlu bir dönem. Ağız ve diş sağlığı da menopoz döneminde en az psikoloji kadar etkileniyor. Menopoz döneminde tat değişiklikleri, ağızda yanma hissi, tükürük akışında azalmaya bağlı ağız kuruluğu, sıcak veya soğuk yiyeceklere karşı aşırı hassasiyet, en belirgin değişiklikler arasında. Ayrıca bu dönemde hamilelik döneminin tam tersine östrojen miktarında azalma meydana gelir" dedi.

Östrojenin, kalsiyumun emilmesi için gerekli olan bir hormon olduğunu ve eksikliğinde kemik erimesi sorununun ortaya çıktığını ifade eden Protez Uzmanı Diş Hekimi Arslan, "Kemik erimesi bedendeki tüm kemiklerde meydana gelir. Dişin etrafındaki kemik dokusunda meydana gelen erimeler, dişin desteğinin yok olmasına sebep olur ve dişlerin sallanıp ardından kaybedilmesi ile sonuçlanabilir. Bu nedenle, menopoz döneminde kalsiyum derecesinin yükseltilmesi için, doktor kontrolünde kalsiyum ve kalsiyumun emilimini arttıran D vitamin tüketilmesi gerekir" diye konuştu.

Menopoz döneminde ağızda yanma hissinin, tat almada değişiminin, diş hassasiyetinin artışı ve tükürük artışında azalma meydana gelen değişimler olduğunu kaydeden Dr. Arslan, "Tükürük akışının azalması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ağız kuruluğunu önlemek için de tükürük akışını uyaran gıdaları fazlaca tüketmek ve bol su içmek faydalı olacaktır. Bu dönemde normal diş bakımına da devam edilmesi çok önemlidir. Günde iki kez dişlerin düzenli olarak fırçalanması, aylık periyotlar halinde rutin diş çekimi kontrollerine gidilmesi gerekli ve bu dönemde süt ve süt ürünleri tüketmek ve şekerli gıdalardan kaçınmak diş sağlığı açısından doğru olacaktır" açıklamalarında bulundu.
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