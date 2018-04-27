Miniklerden hayvanlar için büyük duyarlılık

Bayrampaşa’da 9 yaşındaki 2 öğrenci, okul harçlıklarından kalan paraları sokak hayvanlarına mama almak için biriktirmeye başladı. Okul geneline yayılan projede topladıkları bin lira ile aldıkları mamaları hayvanlara veren miniklerin büyük projesi herkesin içini ısıttı.

Bayrampaşa’da 9 yaşındaki 2 öğrenci, hayvanlara olan büyük sevgilerinden dolayı okullarında örnek bir proje başlattı. Bayrampaşa Ahmet Haşim İlkokulu’nda okuyan 3’üncü sınıf öğrencileri Berkay Hoşcan ve Begüm Güler, ailelerin verdiği okul harçlıklarından kalan paraları zararlı yiyecek ve içeceklere harcamak yerine hayvanlara mama almak için biriktirmeye başladı. Sınıf arkadaşlarının da para biriktirmesini sağlayan ikili, hocalarıyla konuşarak projeyi okul geneline yaymak istedi. Okul yönetimi de Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile görüşerek birlikte Sahipsiz Değiller Sahip “Siz”siniz ismini verdikleri projeyi başlattı. Bu kapsamda her sınıfa kumbaralar bırakıldı. Bir yandan veterinerler öğrencilere eğitimler verirken bir yandan da kumbaralarda hayvanlar için paralar biriktirildi.

Kendi paralarıyla aldıkları mamalarla hayvanları beslediler

2 ay içinde ilkokulda yaklaşık bin lira toplandı, mamalar alındı. Ardından hayvanlara mama alabilmek için para biriktiren çocuklar veterinerler ve öğretmenler ile birlikte Bayrampaşa Belediyesi Hayvan Toplama ve Rehabilitasyon Merkezi’ne geldi. Çocuklar burada küçük bedenlerindeki büyük duyarlılıkla biriktirdikleri paralarla aldıkları mamalar ile sokak hayvanlarını besledi. Miniklerin mutluluk içinde hayvanları beslediği o anlar ise görenlerin içini ısıttı.

“Hayvanlara sahip çıkalım, bu amaçla kumbaralara para atıyoruz”

İnsanların hayvanlara zarar vermemesi gerektiğini ve onları çok sevdiği için bu projeyi başlattıklarını dile getiren Berkay Hoşcan, “Hayvanlarla ilgili bir proje başlattık herkesin hayvanları sevmesini, onlara zarar gelmemesini istiyoruz. Hayvanlara sahip çıkalım bu amaçla kumbaralara para atıyoruz. O paralarla mamalar alıyoruz, bugün barınaktayız onları besleyeceğiz” dedi.

“Onları sahipleneceğimiz bir proje başlattık”

Projeyi başlatan öğrencilerden Begüm Güler, hayvanların ihtiyaçlarının karşılanmasını çok önemli olduğunu belirterek “Hayvanları mama vereceğimiz, onları koruyacağımız, sahipleneceğimiz bir proje başlattık. Ben hayvanları çok seviyorum hep beraber güzel bir proje yaptık. Baya bir para topladık, arkadaşlarım hayvanlar için gerçekten çok ilgi gösterdi” diye konuştu.

“Çocuklarımı tebrik ediyorum”

Çocukların duyarlılığının herkese örnek olması gerektiğini söyleyen Bayrampaşa Belediyesi’nde Veteriner olarak görev yapan Nuh Demir, “Biz çok çok mutlu olduk. Güzel bir nesil yetişiyor. Bu neslin sokak canlılarına karşı nasıl bir farkındalığı var bunu gördük. Desteğimiz istediler, belediye olarak bütün imkanlarımızı sağladık. Bütün sınıflarımızla sokak hayvanlarına nasıl davranmamız gerektiğine dair sunumlarımızı yaptık. Kendi biriktirmiş oldukları paralarla mamaları kendi elleriyle getiriyorlar ve sokak hayvanlarına veriyorlar. Gerçekten ben çocuklarımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.