Mustafa Demir, Fatih Belediyesi çalışanlarıyla vedalaştı

Mustafa Demir, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimde milletvekili aday adayı olabilmek için Fatih Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Demir, bugün çalışma arkadaşları ve belediye çalışanlarıyla vedalaştı.

Fatih Belediyesi eski Başkanı Mustafa Demir, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimde milletvekili aday adaylığı için geçtiğimiz gün görevinden istifa etmişti. Demir, bugün belediye binasında çalışma arkadaşları ve belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Veda konuşmasında görevi süresince yaptığı çalışmaları anlatan Demir, sesi titreyerek konuştu. 24 Haziran’ın Türkiye için çok önemli bir seçim olacağını ifade eden Demir, herkesin seçimler için özveri içinde davranmasını istedi. Konuşma sonrası çalışanlarla vedalaşan Demir, çalışma arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi.

“Son toplantımız bizim ilk koordinasyon toplantımız kadar heyecanlıydı”

Görevi boyunca Fatih’e hizmet etmek için önemli projeler gerçekleştirdiğini ve her zaman Fatih için çalışmaya devam edeceğini belirten Fatih Belediyesi eski Başkanı Mustafa Demir, “14 yıl boyunca bu sorumluluğun hakkını vermek için layıkıyla bunu yerine getirebilmek için gayret gösterdik. Son toplantımız bizim ilk koordinasyon toplantımız kadar heyecanlıydı, dikkatliydi bu güne kadar böyle geldik. Fatih üniversitemin, evimin olduğu, çocuklarımın doğduğu ve büyüdüğü yer. Şu anda neredeyse her okulda bir spor salonu var ama ben üniversitede okurken, voleybol takımında oynadığımda antrenman yapabilmek için Fatih’te spor salonu yoktu” dedi.

“Bu sıradan herhangi bir seçim değil”

24 Haziran’da çok önemli bir seçimin Türkiye’yi beklediğini ifade eden Demir, “Şimdi önümüzde çok önemli bir seçim var şüphesiz ve benim zaten Fatih Belediye Başkanlığı’nda ayrılmış olmamın nedeni bu önümüzdeki seçim. Bu seçim Türkiye’nin o geçmişin hastalıklarından kurtulacağı asla geriye bir daha dönmesinin önüne engel olacağı, Türkiye’nin hayatta önüne en büyük fırsatının gerçekleşeceği muazzam bir seçim. Bu sıradan herhangi bir seçim değil, en önemli seçimdir bizim açımızdan Biz bu 24 Haziran başkanlık seçimleri için hepinizden her zaman olduğu gibi olağanüstü özveri bekliyoruz. Yağmur, çamur demeden hep beraber yolumuzda yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.