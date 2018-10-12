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12 Ekim 2018 Cuma 08:57

Neşe Karaböcek’ten nostalji gecesi

Üsküdar Belediyesi yeni kültür sanat sezonunda sahne alan usta sanatçı Neşe Karaböcek, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. En sevilen şarkılarını kendini dinleyen sevenleri için seslendiren usta sanatçıya vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti.

Neşe Karaböcek'ten nostalji gecesi
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Üsküdar Belediyesi yeni kültür sanat sezonunda sahne alan usta sanatçı Neşe Karaböcek, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. En sevilen şarkılarını kendini dinleyen sevenleri için seslendiren usta sanatçıya vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti.

Üsküdar’da sahne alan usta sanatçı Neşe Karaböcek, sevenleriyle buluştu. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, başkan yardımcıları ile çok sayıda müziksever katıldı. Yaklaşık 3 saat süren konserde Neşe Karaböcek birbirinden güzel şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Konsere yoğun ilgi gösteren hayranları Karaböcek’in şarkılarına eşlik etti.

Gece sonunda konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Biraz önce sevgili Neşe Karaböcek dedi ki bir ihtimal daha var. Biz ihtimal filan bilmeyiz bildiğimiz tek gerçek Neşe Karaböcek. İyi ki varsınız. Biz hep diyoruz ki ‘İyi ki Üsküdar var, bu akşam iyi ki Neşe Karaböcek var diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben her zaman arkadaşlarımı derim ki hayatta tesadüf diye bir kavram yok. Her şeyin bir gerekçesi, bir sebebi var. Bu sevgi, bu teveccüh bu sizlere karşı olan ilgi alaka kesinlikle tesadüfen değil" şeklinde konuştu.

Neşe Karaböcek konser sonrası Üsküdar Belediyesine ve kendisini dinleyen konuklara teşekkür etti.
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